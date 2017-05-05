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Опубликовано 5 мая 2017, 15:02

Семья Шумахера отсудила у журналистов € 50 000

Фото:&nbsp;twitter.com/schumacher

Фото: twitter.com/schumacher

По информации Spiegel, суд Гамбурга обязал немецкое издание Blute выплатить штраф родственникам 48-летнего легендарного гонщика "Формулы-1" за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья.

В декабре 2015 года на первой полосе журнала Blute вышел материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо: Михаэль Шумахер может ходить". В статье утверждалось, что бывший гонщик пошёл на поправку — может двигать рукой и, более того, начал ходить при помощи санитаров.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время спуска на лыжах с гор и получил серьёзную травму головы. Медики ввели немца в состояние искусственной комы.

На данный момент информация о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира держится в секрете. Известно лишь то, что он перенёс несколько операций, а также то, что за Шумахером следят 15 специалистов на вилле немца в Швейцарии, где специально для него была оборудована клиника.

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Иван Линник
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