Семья Шумахера отсудила у журналистов € 50 000

По информации Spiegel, суд Гамбурга обязал немецкое издание Blute выплатить штраф родственникам 48-летнего легендарного гонщика "Формулы-1" за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья.

В декабре 2015 года на первой полосе журнала Blute вышел материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо: Михаэль Шумахер может ходить". В статье утверждалось, что бывший гонщик пошёл на поправку — может двигать рукой и, более того, начал ходить при помощи санитаров.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время спуска на лыжах с гор и получил серьёзную травму головы. Медики ввели немца в состояние искусственной комы.