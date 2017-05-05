Семья Шумахера отсудила у журналистов € 50 000
Фото: twitter.com/schumacher
По информации Spiegel, суд Гамбурга обязал немецкое издание Blute выплатить штраф родственникам 48-летнего легендарного гонщика "Формулы-1" за публикацию ложной информации о состоянии его здоровья.
В декабре 2015 года на первой полосе журнала Blute вышел материал с заголовком "Больше, чем рождественское чудо: Михаэль Шумахер может ходить". В статье утверждалось, что бывший гонщик пошёл на поправку — может двигать рукой и, более того, начал ходить при помощи санитаров.
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время спуска на лыжах с гор и получил серьёзную травму головы. Медики ввели немца в состояние искусственной комы.
На данный момент информация о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира держится в секрете. Известно лишь то, что он перенёс несколько операций, а также то, что за Шумахером следят 15 специалистов на вилле немца в Швейцарии, где специально для него была оборудована клиника.