Сжечь ведьму: За что в Европе пытали и казнили красивых женщин В XVI веке вас бы признали колдуньей, увидев большую родинку на теле. Впрочем, показаний соседа, что после встречи с вами у него заболел живот, тоже хватило бы для приговора. 14 мая, 00:23 14620 14620 Допрос ведьмы. Фото © Wikipedia / T. H. Matteson

В Европе в XIII веке особую популярность приобрели суды над ведьмами, именно они превратились в главного врага. Пошёл дождь — ага, вон, видите, рыжая бестия рядом? Сто процентов она наколдовала! Вымерло стало овец — а вон ещё одна красотка прогуливается. Явно же она виновата!

И неважно, что на улице осень, а хозяин овец не кормил их уже с неделю. Во всём виноваты ведьмы и злые колдуны. Помешательство продолжалось вплоть до XVII века.

Подозрение и доказательства

Для подозрения несчастного или несчастной в ведовстве вполне было достаточно даже анонимного доноса. Тогда его судьба, вероятнее всего, была трагична. Сами же доносы могли родиться если просто "показалось" или при случайном стечении обстоятельств.

Конечно же, какие-то реальные доказательства предоставить было невозможно, а такое "работающее" обвинение применяли направо и налево.

Для подозрения несчастного или несчастной в ведовстве вполне было достаточно даже анонимного доноса. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

— Я была у знахарки, она сказала, что у меня есть дурная соседка, которая вскоре придёт в мой дом. Так оно и вышло. У меня живот начинает болеть всякий раз, как её вижу, — такие доводы инквизиция могла использовать в качестве доказательств, что женщина — ведьма.

Как пишет Реджинальд Скот в книге "Разоблачение ведовства", обвиняемую до этого побили соседи и расцарапали ей лицо до крови. Судьба её, вероятно, трагична. Женщина всё же оказалась в руках инквизиции. Существовали даже целые своды правил, которые современному человеку покажутся просто абсурдными. В плане поиска ведьм особенно знаменит Мэтью Хопкинс, с подачи которого на смерть отправилось более 200 человек в XVII веке.

Признаки того, что женщина — ведьма (Уильям Перкинс, "Рассуждения о проклятом искусстве ведовства", 1608 год):

настойчивые подозрения людей, живущих вместе или поблизости от обвиняемого;

если другой обвиняемый вас "сдаст";

если после произнесённого кем-то "заклинания" или брани следует крупная неприятность;

если несчастье следует после угрозы здоровью;

если подозреваемый является сыном, дочерью, слугой или компаньоном ведьмы, которую уже осудили;

если на теле подозреваемой найдена метка дьявола (это родинка!);

если подозреваемый во время допроса меняет показания.

Одним из самых резонансных доказательств стало то, которое использовали против миссис Джулиан Кокс в 1663 году. Женщину поймал и доставил охотник на ведьм (к слову, была и такая профессия). По его утверждению, мужчина гнался за кроликом. Пушистый убежал в кусты. Охотник — за ним. А в кустах была только миссис Кокс. Позже, на суде, один свидетель вспомнил, как женщина (дама в теле, кстати) влетала в окно на метле. Ну, о её участи после таких неопровержимых доказательств вы, в общем-то, догадываетесь.

Пытки или поиск "печати дьявола"

Ведьм пытали до тех пор, пока они не признают свою вину. Дело в том, что в Европе бытовало мнение: ведьму нельзя казнить до того, как она признает свою вину, — эффекта не будет. Переродится бестия, да и всё.

Ведьм пытали до тех пор, пока они не признают свою вину. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Правда, богослов Сельвестр Приерас вообще вывел теорию, согласно которой схема "Я призналась — казните давайте" также не работает. По его версии, ведьму непременно нужно пытать, чтобы она испытала те муки, которые довелось узнать пострадавшим от её злодеяний.

Красивых молодых женщин в этот "этап" могли изнасиловать. Так стало с женой советника юстиции фрау Пеллер, сестра которой в 1631 году отвергла ухаживания судьи Франца Бюирмана. Ну, как ухаживания — она попросту отказалась с ним переспать. На Пеллер набросился помощник палача.

В 1643 году подобное произошло с сестрой Мадлен Баван, которую также обвинили в ведовстве. Считалось, что палачи не измываются над задержанными женщинами, а "ищут печать дьявола". Одна из пыток называлась "стул ведьмы", и после неё женщины были готовы признаться в чём угодно. Это конструкция, внешне напоминающая обычное высокое кресло. Только из него торчит множество кольев, которые впиваются жертве в кожу. Если вдруг дамы признавались не сразу, их "усаживали поудобнее".

Во время этого же этапа ведьмам давали только солёную пищу, подмешивая соль даже в питьё. То есть человека под пытками мучила нестерпимая жажда.

Второй этап — дыба. Жертву растягивали до тех пор, пока она не сдаст сообщников. Сдавали. Всегда. Часто несуществующих. Этот же этап предусматривал "дополнительные пытки за особые виды преступлений". Среди них отсечение конечностей, истязание щипцами и так далее.

Иногда этот этап всё же могли отменить. Так, в 1628 году двум девочкам 11 лет, которых заподозрили в изготовлении восковых кукол для убийства людей, вынесли "особый приговор" — их сожгли без второго этапа пыток.

До третьего этапа и собственно казни доживали далеко не все. В протоколах в таких случаях писали, что ведьме "дьявол свернул шею" или сделал что-то подобное, не менее ужасное.

Многие ведьмы перед самой смертью говорили, что откровенно врали. Так, исповедник Михаэль Стапирий вспоминал, как в 30-х годах XV века женщина сказала ему перед смертью, что не могла не "начать говорить".

— Я не перенесу, если на мои ноги сядет даже муха. Лучше 100 раз умереть, чем терпеть такие мучения, — объяснила она.

Казни

Признавалась так называемая ведьма во всех смертных грехах или нет — её всё равно ожидала казнь. Власти оправдывали это следующим образом: "Казнить, чтобы не допустить ниспровержения дьяволом божественного миропорядка". Палачи были уверены (или уверяли народ), что так спасают обречённую, так как она уже больше не нагрешит.

Любого судью, который пытался признать "ведьму" женщиной, не имеющей отношения к колдовству, также ждал костёр.

Признавалась так называемая ведьма во всех смертных грехах или нет — её всё равно ожидала казнь. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Перед сожжением ведьм сначала душили при помощи петли или гарроты. Многие молчали в надежде, что палач не заметит и они не сгорят заживо, а будут задушены. Исследователь в области демонологии Петер Бенсфельд отмечал, что инквизиция снисходительно относилась к "перестаравшимся" палачам. Считалось, что так ведьму спасают от ещё одного греха — отчаяния.

Оставшихся в живых отправляли на костёр. Специалист в области права Жан Боден рекомендовал сжигать ведьм на медленном огне. Для этого разжигали ещё влажные ветки.

7 правил "настоящего судьи"

Если заключённый отказывается говорить, нужно продемонстрировать ему другие пытки. Судья мог пообещать ведьме сохранить жизнь. Но на самом деле речь шла о вечном заключении на хлебе и воде. Если обвиняемый говорит, что нездоров, — плесните ему кипятком в подмышки. Судья не должен отказываться от всей строгости пыток, даже если опасается, что обвиняемый умрёт. Чтобы заключённый не совершил самоубийства, рядом с ним всё время должна находиться стража. К молодым ведьмам можно проявлять снисходительность. В частности, можно заменить казнь вечной ссылкой девочке 9–12 лет. Или сжечь её, но минуя некоторые этапы пыток. Беременным ведьмам можно откладывать казнь до того, как ребёнок родится и ему исполнится месяц.

Авторы Николай Антонов