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Регион
Опубликовано 7 мая 2017, 00:20

Боевики "Боко харам" освободили похищенных в 2014 году 82 школьниц

Фото: &copy; REUTERS/Afolabi Sotunde

Фото: © REUTERS/Afolabi Sotunde

Боевики радикального движения "Боко харам"* освободили 82 школьниц, находившихся в плену более трёх лет.

Как передаёт Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, лицеисток отпустили в результате переговоров с правительством страны. Сейчас девочки проходят медицинское обследование, в скором времени они вылетят в Абуджу.

Напомним, в апреле 2014 года экстремисты похитили из лицея в Чибоке около 230 девочек. Позже 57 из них удалось сбежать. Ещё 20 школьниц выпустили в октябре 2016 года в рамках сделки при участии Международного комитета Красного Креста. Сообщалось, что радикалы могли насильно выдавать заложниц замуж или продавать в рабство.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Кирилл Бондарь
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