Боевики "Боко харам" освободили похищенных в 2014 году 82 школьниц

Как передаёт Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, лицеисток отпустили в результате переговоров с правительством страны. Сейчас девочки проходят медицинское обследование, в скором времени они вылетят в Абуджу.

Напомним, в апреле 2014 года экстремисты похитили из лицея в Чибоке около 230 девочек. Позже 57 из них удалось сбежать. Ещё 20 школьниц выпустили в октябре 2016 года в рамках сделки при участии Международного комитета Красного Креста. Сообщалось, что радикалы могли насильно выдавать заложниц замуж или продавать в рабство.