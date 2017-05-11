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Опубликовано 11 мая 2017, 11:20

Обновление для Mass Effect: Andromeda убрало полигамные отношения

Разработчики Mass Effect: Andromeda выпустили обновление для игры, которое убрало полигамные отношения с компаньонами.

Студия BioWare выпустила обновление для Mass Effect: Andromeda, которое исправляет множество ошибок игры. Но фанаты нашли в списке изменений несколько пунктов, которые они не считали неисправностью.

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Обновление для Mass Effect: Andromeda убрало полигамные отношения

После установки обновления игрок больше не сможет строить отношения одновременно с Корой и Пиби или с Ветрой и Пиби. То есть теперь можно выбрать серьёзную романтическую линию только с одной из этих героинь, а не с двумя. При этом в Mass Effect: Andromeda можно заводить романы без обязательств сразу с несколькими персонажами, но полноценные отношения теперь могут быть только моногамными.

Mass Effect: Andromeda доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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