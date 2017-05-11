Обновление для Mass Effect: Andromeda убрало полигамные отношения

После установки обновления игрок больше не сможет строить отношения одновременно с Корой и Пиби или с Ветрой и Пиби. То есть теперь можно выбрать серьёзную романтическую линию только с одной из этих героинь, а не с двумя. При этом в Mass Effect: Andromeda можно заводить романы без обязательств сразу с несколькими персонажами, но полноценные отношения теперь могут быть только моногамными.

Mass Effect: Andromeda доступна на PC, PS4 и Xbox One.