Обновление для Mass Effect: Andromeda убрало полигамные отношения
Разработчики Mass Effect: Andromeda выпустили обновление для игры, которое убрало полигамные отношения с компаньонами.
Студия BioWare выпустила обновление для Mass Effect: Andromeda, которое исправляет множество ошибок игры. Но фанаты нашли в списке изменений несколько пунктов, которые они не считали неисправностью.
Обновление для Mass Effect: Andromeda убрало полигамные отношения
После установки обновления игрок больше не сможет строить отношения одновременно с Корой и Пиби или с Ветрой и Пиби. То есть теперь можно выбрать серьёзную романтическую линию только с одной из этих героинь, а не с двумя. При этом в Mass Effect: Andromeda можно заводить романы без обязательств сразу с несколькими персонажами, но полноценные отношения теперь могут быть только моногамными.
Mass Effect: Andromeda доступна на PC, PS4 и Xbox One.