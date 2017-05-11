Electronic Arts заморозила серию Mass Effect
Из-за плохих отзывов со стороны критиков и игроков новая часть космосаги находится под большим вопросом.
Компания Electronic Arts объявила о заморозке Mass Effect. Разработчиков последней части Andromeda, студию BioWare Montreal, существенно сократили и превратили в команду поддержки. Теперь студия помогает делать чужие проекты.
Серия Mass Effect временно приостановлена
По словам разработчиков, серия Mass Effect сейчас заморожена. Предполагается, что в дальнейшем будут выходить новые игры под этим брендом, но точно не в ближайшее время.
Большую часть сотрудников BioWare Montreal перевели в студию EA Motive. Теперь они будут работать над Star Wars Battlefront II.