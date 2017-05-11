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Опубликовано 11 мая 2017, 08:58

Electronic Arts заморозила серию Mass Effect

Фото &copy; Flickr/Ryan Somma

Фото © Flickr/Ryan Somma

Из-за плохих отзывов со стороны критиков и игроков новая часть космосаги находится под большим вопросом.

Компания Electronic Arts объявила о заморозке Mass Effect. Разработчиков последней части Andromeda, студию BioWare Montreal, существенно сократили и превратили в команду поддержки. Теперь студия помогает делать чужие проекты.

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Серия Mass Effect временно приостановлена

Фото © Flickr/Ryan Somma

По словам разработчиков, серия Mass Effect сейчас заморожена. Предполагается, что в дальнейшем будут выходить новые игры под этим брендом, но точно не в ближайшее время.

Большую часть сотрудников BioWare Montreal перевели в студию EA Motive. Теперь они будут работать над Star Wars Battlefront II.

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Сергей Сурепин
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