Electronic Arts заморозила серию Mass Effect

Из-за плохих отзывов со стороны критиков и игроков новая часть космосаги находится под большим вопросом.

Компания Electronic Arts объявила о заморозке Mass Effect. Разработчиков последней части Andromeda, студию BioWare Montreal, существенно сократили и превратили в команду поддержки. Теперь студия помогает делать чужие проекты.

Серия Mass Effect временно приостановлена Фото © Flickr/Ryan Somma

По словам разработчиков, серия Mass Effect сейчас заморожена. Предполагается, что в дальнейшем будут выходить новые игры под этим брендом, но точно не в ближайшее время.