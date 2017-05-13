В Госдуме назвали кибератаки очень серьёзной угрозой для России
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Владимир Крупенников заявил, что в последнее время число таких атак по всему миру значительно увеличилось.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников рассказал Лайфу, что кибератаки могут представлять очень серьёзную угрозу для России.
— Госдума приняла очень много законов, направленных на обеспечение кибербезопасности. Безусловно, мы будем продолжать совершенствовать законодательство в этой сфере. Действительно, в мире в последнее время количество кибератак сильно увеличилось. Возрастает опасность, связанная с кибератаками, в плане сохранения информации, в том числе критичной для госучреждений. Для страны и различных компаний они представляют очень серьёзную угрозу, — сказал Крупенников.
Однако член комитета Госдумы подчеркнул, что пока нельзя никого голословно обвинять в совершении данных атак.