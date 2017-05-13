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Регион
Опубликовано 13 мая 2017, 11:07

В Госдуме назвали кибератаки очень серьёзной угрозой для России

Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Крупенников заявил, что в последнее время число таких атак по всему миру значительно увеличилось.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников рассказал Лайфу, что кибератаки могут представлять очень серьёзную угрозу для России.

— Госдума приняла очень много законов, направленных на обеспечение кибербезопасности. Безусловно, мы будем продолжать совершенствовать законодательство в этой сфере. Действительно, в мире в последнее время количество кибератак сильно увеличилось. Возрастает опасность, связанная с кибератаками, в плане сохранения информации, в том числе критичной для госучреждений. Для страны и различных компаний они представляют очень серьёзную угрозу, — сказал Крупенников.

Однако член комитета Госдумы подчеркнул, что пока нельзя никого голословно обвинять в совершении данных атак.

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Ольга Кукушкина
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