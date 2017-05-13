Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 мая 2017, 16:17

Гран-при "Формулы-1" в Испании: Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят — последний

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Двух фаворитов чемпионата — Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля — в Барселоне разделили пять сотых.

В итоге из-за ошибки в конце круга пилот Ferrari уступил британцу. Хэмилтон будет стартовать завтра с поул-позиции, Феттель стартует вторым, третье место занял партнёр Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас. У единственного российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята квалификация не задалась — он занял последнее, 20-е место, проиграв партнёру восемь позиций.

Трасса в Каталонии не способствует обгонам, поэтому прорывы на ней маловероятны. Как правило, судьба гонки решается правильным выбором тактики пит-стопов, а за последние 16 лет лишь три раза здесь выигрывал не победитель квалификации.

BannerImage
Дмитрий Кузнецов
  • Новости
  • Даниил Квят
  • Формула-1
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar