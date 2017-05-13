Гран-при "Формулы-1" в Испании: Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят — последний

Двух фаворитов чемпионата — Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля — в Барселоне разделили пять сотых.

В итоге из-за ошибки в конце круга пилот Ferrari уступил британцу. Хэмилтон будет стартовать завтра с поул-позиции, Феттель стартует вторым, третье место занял партнёр Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас. У единственного российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята квалификация не задалась — он занял последнее, 20-е место, проиграв партнёру восемь позиций.

Трасса в Каталонии не способствует обгонам, поэтому прорывы на ней маловероятны. Как правило, судьба гонки решается правильным выбором тактики пит-стопов, а за последние 16 лет лишь три раза здесь выигрывал не победитель квалификации.