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Регион
Опубликовано 15 мая 2017, 13:00

После секс-скандала в петербургском детдоме выявили дедовщину и попрошайничество

В учреждении катастрофически не хватало кадров, однако новых сотрудников не привлекали.

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова подвела предварительные итоги проверки детдома в Кировском районе Петербурга, оказавшегося замешанным в секс-скандале с педагогами и воспитанниками.

По словам Кузнецовой, в интернате выявили недостатки антитеррористической безопасности. Кроме того, к подросткам без труда могли пройти посторонние.

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Имеются факты попрошайничества среди детей, дедовщины со стороны одного из воспитанников. После проведённого тестирования на возможное употребление наркотических и психотропных веществ у пятерых тест дал положительный результат

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова

Как ранее сообщал Лайф, 25 апреля подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома арестовали. Под стражу отправлено пять человек. По версии следствия, с 2005 по 2010 год в детдоме группа мужчин насиловала четырёх воспитанников.

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Егор Кулаков
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