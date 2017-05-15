После секс-скандала в петербургском детдоме выявили дедовщину и попрошайничество
В учреждении катастрофически не хватало кадров, однако новых сотрудников не привлекали.
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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова подвела предварительные итоги проверки детдома в Кировском районе Петербурга, оказавшегося замешанным в секс-скандале с педагогами и воспитанниками.
По словам Кузнецовой, в интернате выявили недостатки антитеррористической безопасности. Кроме того, к подросткам без труда могли пройти посторонние.
Имеются факты попрошайничества среди детей, дедовщины со стороны одного из воспитанников. После проведённого тестирования на возможное употребление наркотических и психотропных веществ у пятерых тест дал положительный результат
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова
Как ранее сообщал Лайф, 25 апреля подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома арестовали. Под стражу отправлено пять человек. По версии следствия, с 2005 по 2010 год в детдоме группа мужчин насиловала четырёх воспитанников.