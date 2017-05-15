После секс-скандала в петербургском детдоме выявили дедовщину и попрошайничество

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова подвела предварительные итоги проверки детдома в Кировском районе Петербурга, оказавшегося замешанным в секс-скандале с педагогами и воспитанниками.

По словам Кузнецовой, в интернате выявили недостатки антитеррористической безопасности. Кроме того, к подросткам без труда могли пройти посторонние.