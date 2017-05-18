Украина намерена допросить Берию и Сталина по делу о депортации крымских татар

Прокуратура отчиталась о завершении сбора доказательной базы по делу о репрессиях 1944 года.

На Украине возбудили уголовное производство против руководителей СССР Иосифа Сталина и Лаврентия Берии из-за депортации крымских татар в 1944 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры страны.

Иосиф Сталин, его дочь Светлана и Лаврентий Берия на подмосковной даче, 1935 год. Автор неизвестен.

Сбор "доказательств" по данному факту был инициирован в 2015 году подконтрольной Киеву нелегитимной крымской прокуратурой, и теперь ведомство готово предъявить подозрения фигурантам расследования. А согласно украинскому законодательству, процедура подразумевает вызов подозреваемого на допрос.

— На сегодняшний день прокуратура собрала достаточно доказательств для сообщения о подозрении, и в настоящее время подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины, Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу, — прокомментировал телеканалу "112" представитель прокуратуры Гюндуз Мамедов.

Каким образом будет организован допрос давно покойных советских государственных деятелей, господин Мамедов не уточнил.

Напомним, выселение крымских татар с территории Крымской АССР было проведено НКВД в мае 1944 года. В постановлении Государственного комитета обороны СССР говорилось, что крымские татары "участвовали в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии" в период Великой Отечественной войны, а потому подлежат депортации.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал действия НКВД репрессивным актом, а в 1991 году в Российской Федерации был принят закон "О реабилитации репрессированных народов".