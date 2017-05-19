В Госдуме поддержали законопроект об отзыве гражданства у террористов
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Законопроект, позволяющий лишать российского гражданства лиц, которые получили его по подложным документам или для совершения преступлений экстремистского и террористического характера, прошёл первое чтение в Госдуме. Документ был одобрен с учётом поправок, которые были внесены после теракта в петербургском метро. Парламентарии приняли его единогласно.
Напомним, авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заместители, председатель профильного Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и лидеры всех четырёх думских фракций.
Как пояснил в одном из своих апрельских интервью президент Владимир Путин, в соответствии с российской конституцией, власти не могут лишать гражданства в принудительном порядке. Однако есть возможность отменять решения, которые в своё время послужили основанием для получения российского гражданства конкретным лицом.
Ранее глава государства также предупреждал, что вступление в ряды террористической группировки ИГИЛ* может служить основанием для отзыва решений о принятии в гражданство России.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.