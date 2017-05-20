"Обязательно виски!" Гоша Куценко рассказал, без чего не обходится его райдер

Сегодня заслуженному артисту России, известному своими работами как в театре, так и в кино, исполнилось 50 лет.

В Театре Российской армии сегодня, 20 мая, состоится юбилейный концерт Гоши Куценко под названием "Гоша, не горюй!". В шоу примет участие не только сам именинник, но и ряд отечественных звёзд: Ёлка, Кристина Орбакайте, Юлия Самойлова, Полина Гагарина и многие другие.

Пред саундчеком артист вышел к журналистам пообщаться и рассказать о подготовке к мероприятию.

— Честно скажу, думал, что организовать концерт — дело плёвое, — рассказывает Куценко. — Это не снять кино, это не поставить спектакль. Я беру свои слова назад. Сделать концерт невероятно сложно.

Артист выразил благодарность своим друзьям и близким, которые помогли ему устроить это шоу.

— Я позвал друзей, с которыми раньше работал, и они свою работу сделали.

В ответ на вопрос про райдер Куценко шутливо заявил, что в нём всегда есть виски. Однако актёр добавил, что сегодня не пил из-за обещания певице Ёлке.