Гонщик Себастьен Бурдэ выжил после аварии на скорости около 370 км/ч

Спортсмен около десяти минут провёл в искорёженном автомобиле, но не потерял при этом сознание.

Французский пилот гонок Indy 500 Себастьен Бурдэ попал в страшную аварию во время квалификационного заезда: его болид, мчавшийся в тот момент со скоростью около 370 километров в час, ударился об ограждение трассы и загорелся.

Как сообщает телеканал Fox News, несмотря на тяжёлые травмы — врачи диагностировали у спортсмена множественные переломы костей таза и перелом правого бедра, — Бурдэ оставался в сознании. Извлечь из искорёженного болида его смогли только через десять минут, после чего на машине скорой помощи экстренно доставили в больницу.