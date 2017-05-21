Гонщик Себастьен Бурдэ выжил после аварии на скорости около 370 км/ч
Спортсмен около десяти минут провёл в искорёженном автомобиле, но не потерял при этом сознание.
Французский пилот гонок Indy 500 Себастьен Бурдэ попал в страшную аварию во время квалификационного заезда: его болид, мчавшийся в тот момент со скоростью около 370 километров в час, ударился об ограждение трассы и загорелся.
Как сообщает телеканал Fox News, несмотря на тяжёлые травмы — врачи диагностировали у спортсмена множественные переломы костей таза и перелом правого бедра, — Бурдэ оставался в сознании. Извлечь из искорёженного болида его смогли только через десять минут, после чего на машине скорой помощи экстренно доставили в больницу.
Владелец команды, за которую выступает гонщик, Дейл Койн сказал, что Бурдэ "находится в хороших руках" и нужно дождаться, когда он сможет восстановиться.