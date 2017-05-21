Депутат Госдумы водрузил флаг России на вершину Эвереста

Во время восхождения на гору Александр Сидякин также накрывал тканью тела людей, ранее погибших во время подъёма.

Пресс-секретарь Александра Сидякина, Павел Склянчук рассказал Лайфу о том, как депутат Госдумы забрался на вершину Эвереста и где он находится сейчас. На горе он водрузил флаги РФ и Татарстана.

Депутат Госдумы Александр Сидякин. Фото: © L!FE

— Опытные альпинисты знают, что спуск сложнее восхождения. Поднялся он ещё позавчера, но мы ждали спуска с этой вершины, чтобы считать экспедицию в этой части завершённой. Сейчас он спустился в базовый лагерь, там у него есть доступ к Интернету. На данный момент Сидякин на высоте 5200 метров.

Депутат Госдумы Александр Сидякин. Фото: © L!FE

Во время восхождения депутат также укрывал тканью тех, кто насмерть замёрз в пути на вершину горы.

Депутат Госдумы Александр Сидякин. Фото: © L!FE

— За 90 лет покорения Эвереста на маршрутах восхождения было порядка 280 погибших. Спустить их невозможно. И всегда есть моральная дилемма, что ты идёшь и проходишь мимо этих людей, — сказал Склянчук.