Пушистый забег, или Как участвовать в марафонах вместе со своей собакой
Лайф рассказывает историю 29-летней москвички, которая организовала уникальный проект — бег с собаками.
10 июня в одном из парков Москвы состоится Пушистый забег, где примут участие бегуны со своими питомцами. Основателем проекта является 29-летняя Янина Удалова. Девушка не профессиональная легкоатлетка, но она уже несколько лет сама принимает участие в марафонах по всему миру. В разговоре с Лайфом Янина рассказала, как ей пришла идея создать такой проект.
It's already two weeks from Boston marathon and I still can't believe I did it the oldest and most prestigious race in the world Ready for new achievement and haven't planned any marathon till Chicago yet Can you recommend me something? Сегодня две недели с Бостонского марафона, и я всё ещё не могу поверить, что пробежала его. Самый яркий и наиболее желанный в анамнезе любого бегуна забег. Какой марафон посоветуете ещё? До Чикаго ведь целых 5 месяцев #beboston #whyirunboston #bostonmarathon #running #reebokrunningrussia #marathon #training #instarunners #42k #training #rawvegan #feelthefloatride #почувствуйfloatride
— Вообще, идея создать свой проект пришла ко мне три года назад, когда я начала заниматься бегом, — отметила Янина. — Мне захотелось создать свой собственный забег, но с благотворительной целью. Уже были марафоны в помощь больным детям и пожилым людям, и тогда я решила сделать забег в помощь бездомным животным. Ведь эта проблема есть, но ей, к сожалению, уделяется не так много внимания. Первый наш забег был на Патриарших прудах. Он получил много откликов. Сейчас проект вырос в целую серию забегов.
— Сколько людей участвует в одном забеге?
— 500 человек и в среднем 150 собак.
— А на какие дистанции?
— У нас всегда на марафонах дистанция пять километров.
— Собаки бегут на поводках рядом с хозяином?
— Да, конечно, на поводках. Мы предупреждаем всех участников, что поведение собаки полностью лежит на их ответственности.
— Какие породы собак чаще всего побеждают?
— Была история, когда побеждала хаски, но там и хозяин был хорошим бегуном, а однажды выиграла марафон и беспородная собака из приюта. Наверное, больше имеет значение настойчивость хозяина. (Смеётся.) У нас был случай, когда бежала девочка, но на середине дистанции её собака просто отказалась дальше двигаться. Ей пришлось взять своего питомца на руки и бежать так! Иногда бывает наоборот: собака быстро бежит, а хозяин за ней вообще не успевает.
— А вы сами бегаете?
— Да, конечно! Я все свои отпуска и поездки планирую так, чтобы поучаствовать в забеге в той или иной стране. Для меня бег — это уже норма поведения. Как бы это пафосно ни звучало, но бег меняет жизнь! И я это точно знаю!
— Известные спортсмены и звёзды как-то принимают участие в этом?
— По большей части звёзды поддерживают нас именно информационно, своими публикациями в соцсетях. Например, певица Ёлка часто публикует у себя на страницах записи о нас. А так, например, олимпийская призёрка, сноубордистка Алёна Заварзина посещает наши соревнования. Но по большей части это их личная инициатива, они не приходят как публичные люди, а посещают инкогнито.
— Если у человека нет собаки, но он хочет принять участие, что ему делать?
— Наша цель — показать, что домашнее животное — это полноценный партнёр в тренировках. Но на наших забегах мы также рады видеть людей без питомца, которые просто хотят внести свою лепту и помочь животным. Можно поучаствовать с собакой из приюта. Кроме того, у нас есть акция "Помогу, но не побегу". Если человек не в Москве или он просто не уверен в своих силах, но ему нравится идея, то он просто может сделать пожертвование.
— Расскажите, что нужно сделать для участия в Пушистом забеге?
— Просто зарегистрироваться на нашем сайте, внести взнос в размере 1000 рублей и прийти в день старта на сам забег. Там вы получите свой стартовый номер и подарки от наших спонсоров. Перед забегом у нас проходит небольшая разминка, а потом уже сам марафон. Все участники также получают памятные медали на финише и призы от партнёров. Также проходит лотерея, где любой может выиграть ценный приз. Отмечу, что все средства, которые мы получаем от участников, в полном объёме передаются собачьим приютам.
Доброе утро! А мы определили победителей в розыгрыше "красивых номеров" на наш #пушистыйзабег ✌ Итак, ⭕ Екатерина Карпенко ⭕ Гульнара Абдулгалеева ⭕ Анастасия Жилкова пишите нам в директ или на почту, и будем выбирать цифры! Ну а наши сюрпризы и подарки не заканчиваются! Регистрируйтесь! Зовите друзей, знакомых и даже совсем незнакомых! #runfordogs #ibelieveicanwin **за фото мерси @katotoniya