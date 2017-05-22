Пушистый забег, или Как участвовать в марафонах вместе со своей собакой

Лайф рассказывает историю 29-летней москвички, которая организовала уникальный проект — бег с собаками.

10 июня в одном из парков Москвы состоится Пушистый забег, где примут участие бегуны со своими питомцами. Основателем проекта является 29-летняя Янина Удалова. Девушка не профессиональная легкоатлетка, но она уже несколько лет сама принимает участие в марафонах по всему миру. В разговоре с Лайфом Янина рассказала, как ей пришла идея создать такой проект.

— Вообще, идея создать свой проект пришла ко мне три года назад, когда я начала заниматься бегом, — отметила Янина. — Мне захотелось создать свой собственный забег, но с благотворительной целью. Уже были марафоны в помощь больным детям и пожилым людям, и тогда я решила сделать забег в помощь бездомным животным. Ведь эта проблема есть, но ей, к сожалению, уделяется не так много внимания. Первый наш забег был на Патриарших прудах. Он получил много откликов. Сейчас проект вырос в целую серию забегов. — Сколько людей участвует в одном забеге? — 500 человек и в среднем 150 собак. — А на какие дистанции? — У нас всегда на марафонах дистанция пять километров. — Собаки бегут на поводках рядом с хозяином? — Да, конечно, на поводках. Мы предупреждаем всех участников, что поведение собаки полностью лежит на их ответственности. — Какие породы собак чаще всего побеждают? — Была история, когда побеждала хаски, но там и хозяин был хорошим бегуном, а однажды выиграла марафон и беспородная собака из приюта. Наверное, больше имеет значение настойчивость хозяина. (Смеётся.) У нас был случай, когда бежала девочка, но на середине дистанции её собака просто отказалась дальше двигаться. Ей пришлось взять своего питомца на руки и бежать так! Иногда бывает наоборот: собака быстро бежит, а хозяин за ней вообще не успевает.

Мы бесконечно рады были встретиться сегодня и пробежать в поддержку #фондгалчонок 5 км на #Патрикибегут. Теперь ждём вас болеть за команду #RunForDogs 27 мая на #Станьчеловеком в парке "Коломенское"!!! Публикация от CHARITY PROJECT (@runfordogs) Май 13 2017 в 1:35 PDT