Кроме того, в субботу пропал без вести индийский альпинист, в настоящее время ведутся его поиски.

Три альпиниста погибли на Эвересте в воскресенье, ещё один пропал без вести. Об этом сообщает Washington Post.

50-летний американский врач Роланд Иервуд погиб на высоте 8500 метров. Он пытался покорить вершину в 2015 году и пережил землетрясение, а в 2017-м решил повторить попытку. Вероятная причина смерти американца — высотная болезнь.

Также по данным СМИ, в воскресенье погибли словак Владимир Штрба и австралиец Энрико Марчетти, последний скончался на спуске со стороны Тибета.

Кроме того, в субботу пропал без вести отбившийся от группы индийский альпинист, в настоящее время ведутся его поиски.