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Регион
Опубликовано 21 мая 2017, 23:30

Три альпиниста погибли на Эвересте

Вид на Эверест. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Вид на Эверест. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Кроме того, в субботу пропал без вести индийский альпинист, в настоящее время ведутся его поиски.

Три альпиниста погибли на Эвересте в воскресенье, ещё один пропал без вести. Об этом сообщает Washington Post.

50-летний американский врач Роланд Иервуд погиб на высоте 8500 метров. Он пытался покорить вершину в 2015 году и пережил землетрясение, а в 2017-м решил повторить попытку. Вероятная причина смерти американца — высотная болезнь.

Также по данным СМИ, в воскресенье погибли словак Владимир Штрба и австралиец Энрико Марчетти, последний скончался на спуске со стороны Тибета.

Кроме того, в субботу пропал без вести отбившийся от группы индийский альпинист, в настоящее время ведутся его поиски.

Лайф сообщал, что в мае на Эвересте скончался старейший альпинист планеты 86-летний непалец Мин Бахадур Шерхан. Он планировал стать самым возрастным покорителем вершины, однако умер от сердечного приступа на склоне горы. После этого руководство Ассоциации альпинизма Непала задумалось о том, чтобы установить возрастную планку для покорителей пика.

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Александра Вишнякова
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