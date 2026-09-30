101-летний экс-премьер Малайзии попал в больницу почти сразу после смерти жены

Бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада госпитализировали в Куала-Лумпуре после смерти его супруги Сити Хасмы Мохамад Али. 101-летнего политика поместили в Национальный институт сердца для наблюдения, сообщает Reuters со ссылкой на его офис.

Махатхир оказался в больнице вечером 29 сентября. Его помощник Суфи Юсоф сообщил агентству, что причина госпитализации пока не установлена — врачи должны поставить официальный диагноз.

У бывшего главы правительства ранее были проблемы с сердцем, он перенёс операции по коронарному шунтированию и в последние годы неоднократно проходил лечение в больнице. Последний раз Махатхира госпитализировали в январе 2026 года после падения, при котором он сломал бедро.

Супруга политика Сити Хасма умерла 28 сентября в возрасте 100 лет. Она была врачом и занималась вопросами общественного здравоохранения. Махатхир и Сити Хасма познакомились во время учёбы в медицинском колледже и в августе отметили 70-летие брака.

Сити Хасму похоронили с государственными почестями в Путраджае. Reuters отмечал, что Махатхир присутствовал на церемонии и тяжело переживал смерть супруги.

Махатхир Мохамад дважды возглавлял правительство Малайзии — с 1981 по 2003 год и с 2018 по 2020-й. Во второй раз он стал премьером в 92 года, став на тот момент старейшим действующим главой правительства в мире.

Ранее Life.ru рассказывал об отставке Махатхира Мохамада с поста премьер-министра Малайзии в феврале 2020 года. До этого политик более двух десятилетий руководил страной, а в 2018 году вернулся во власть после 15-летнего перерыва. Во время последнего премьерского срока Махатхир встречался с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме, где стороны обсуждали развитие отношений России и Малайзии.