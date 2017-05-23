Яровая: Новый закон о ТВ-вещании грозит всей Украине типуном на язык

Доля вещания на государственном языке на украинских каналах теперь должна будет достигать не менее 75%.

Закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты на телепередачи и фильмы на украинском языке, который приняла Верховная рада, трудно назвать законом, заявила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Она отметила, что этот закон, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык.

— Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем. Типун на язык станет общенациональным заболеванием, если этот майданный бред будет подписан президентом, — отметила парламентарий.