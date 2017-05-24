Автор граффити с Сергеем Мироновым: Я и сам болен "артритом"
Фото: соцсети
Депутат, рассуждая о том, что уличные художники успешно помогают благоустройству районов, случайно назвал их искусство "артритом" вместо "стрит-арта".
Художник Алекс Мелентьев нарисовал на одном из московских домов граффити, посвящённые оговорке депутата ГД, лидера "Справедливой России" Сергея Миронова — политик назвал стрит-арт "артритом". В беседе с Лайфом Мелентьев рассказал, что политикой не интересуется, а граффити нарисовал просто потому, что и сам болен "артритом".
— Я болен этим "артритом" — мне забавно рисовать, мне это нравится, вот был повод, — объяснил Мелентьев.
Изображение появилось на одном из зданий в столичном районе Кузьминки.
Поводом стала оговорка, допущенная Сергеем Мироновым во время выступления на парламентских слушаниях о молодёжной политике в Госдуме. Депутат говорил о том, что уличных художников порой успешно привлекают к благоустройству кварталов, и назвал вид искусства "артритом", имея в виду стрит-арт.