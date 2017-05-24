Федерация велоспорта РФ: Дисквалифицированная за допинг Антошина оставит карьеру
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Велогонщица признала свою вину в нарушении антидопинговых правил, поэтому федерация полностью поддерживает решение об отстранении спортсменки.
Дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил российская велогонщица Татьяна Антошина, скорее всего, уйдёт из спорта, заявил Лайфу генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.
— Федерация полностью поддерживает дисквалификацию. Вряд ли она вернётся в спорт, решение будет сложное. Возраст и всё остальное. Нарушала — нарушала. Она сама признала свою вину. Поэтому федерация никак не защищает такие случаи, — сказал Кучерявый.
Ранее на сайте Международного союза велосипедистов появилась информация о том, что российская спортсменка, семикратная чемпионка России, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации истекает в 2020 году — стимуляторы гормонов роста нашли в пробе 2016 года.