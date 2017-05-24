Федерация велоспорта РФ: Дисквалифицированная за допинг Антошина оставит карьеру

Велогонщица признала свою вину в нарушении антидопинговых правил, поэтому федерация полностью поддерживает решение об отстранении спортсменки.

Дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил российская велогонщица Татьяна Антошина, скорее всего, уйдёт из спорта, заявил Лайфу генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

— Федерация полностью поддерживает дисквалификацию. Вряд ли она вернётся в спорт, решение будет сложное. Возраст и всё остальное. Нарушала — нарушала. Она сама признала свою вину. Поэтому федерация никак не защищает такие случаи, — сказал Кучерявый.