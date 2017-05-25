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Регион
Опубликовано 25 мая 2017, 18:03

Квят стал 4-м во второй практике на Гран-при Монако

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский пилот "Формулы-1" показал хорошие результаты на свободных заездах. На первой тренировке он стал шестым, а на второй — четвёртым.

В первой части свободных заездов Даниил Квят, представляющий Toro Rosso, стал шестым, обойдя своего напарника по команде Карлоса Сайнса — младшего. Первым финишировал Льюис Хэмилтон из Mercedes, вторым — Себастьян Феттель (Ferrari), третьим — Макс Ферстаппен (Red Bull).

Во второй сессии уроженец Уфы смог финишировать четвёртым, уступая лишь Феттелю из Ferrari, своему экс-напарнику по команде Red Bull Даниэлю Риккардо и Кими Райкконену (Ferrari).

Напомним, что третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, 27 мая, а сама гонка — 28 мая. Начнётся Гран-при Монако в 15:00 по московскому времени.

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Галина Глазко
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