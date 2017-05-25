А люди куда денутся? В Госдуме раскритиковали идею заменить депутатов роботами
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Ранее полпред Правительства РФ при ГД Александр Синенко предложил обсудить использование роботов при написании законов.
Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что роботы не смогут создавать универсальные документы.
— Законы — это нормы права, они должны быть универсальными <...> Сейчас модная тема по поводу роботов, по поводу интеллекта. Технологии развиваются. Но мы должны понимать: другое дело, такие-то профессии отпадут, а люди куда денутся? Людей всё больше и больше, — пояснил парламентарий.
По мнению Крашенникова, развитие современных технологий невозможно остановить, но в любом случае надо проявлять благоразумие.
Напомним, в последние дни появилось сразу несколько новостей о новых роботах — узких специалистах. Так, американская компания Aurora Flight Sciences научила робота сажать пассажирский самолёт, а в Японии к концу года вообще откроется первая робоферма. Робототехника использовалась и в ходе военных учений подразделений ФСБ в Крыму.