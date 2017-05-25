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Опубликовано 25 мая 2017, 18:30

А люди куда денутся? В Госдуме раскритиковали идею заменить депутатов роботами

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее полпред Правительства РФ при ГД Александр Синенко предложил обсудить использование роботов при написании законов.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что роботы не смогут создавать универсальные документы.

— Законы — это нормы права, они должны быть универсальными <...> Сейчас модная тема по поводу роботов, по поводу интеллекта. Технологии развиваются. Но мы должны понимать: другое дело, такие-то профессии отпадут, а люди куда денутся? Людей всё больше и больше, — пояснил парламентарий.

По мнению Крашенникова, развитие современных технологий невозможно остановить, но в любом случае надо проявлять благоразумие.

Напомним, в последние дни появилось сразу несколько новостей о новых роботах — узких специалистах. Так, американская компания Aurora Flight Sciences научила робота сажать пассажирский самолёт, а в Японии к концу года вообще откроется первая робоферма. Робототехника использовалась и в ходе военных учений подразделений ФСБ в Крыму.

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Екатерина Котова
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