А люди куда денутся? В Госдуме раскритиковали идею заменить депутатов роботами

Ранее полпред Правительства РФ при ГД Александр Синенко предложил обсудить использование роботов при написании законов.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что роботы не смогут создавать универсальные документы.

— Законы — это нормы права, они должны быть универсальными <...> Сейчас модная тема по поводу роботов, по поводу интеллекта. Технологии развиваются. Но мы должны понимать: другое дело, такие-то профессии отпадут, а люди куда денутся? Людей всё больше и больше, — пояснил парламентарий.

По мнению Крашенникова, развитие современных технологий невозможно остановить, но в любом случае надо проявлять благоразумие.