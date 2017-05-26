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Регион
Опубликовано 26 мая 2017, 11:01

Яровая: У США самый большой в мире дефицит правды

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Манипуляция массовым сознанием, нацеленная на негативное отношение к России, ударяет прежде всего по самим американцам, считает политик.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая прокомментировала результаты недавнего опроса среди американцев, который показал, что 64% населения Штатов считают Россию врагом Америки. По словам депутата, у США самый большой в мире "дефицит правды".

— У США самый большой в мире внутренний и внешний государственный дефицит правды, — заявила Яровая. — Это запрограммированный обман, целью которого является негативное отношение к России.

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Из истории и сознания американцев вытравили элементарное знание о роли нашей страны и нашего народа в победе над фашизмом. А сейчас американцев лишают знания о ведущей роли России в защите мира от терроризма

Ирина Яровая, депутат Государственной думы

По словам политика, первыми жертвами обмана американских политических и финансовых воротил стало простое население Соединённых Штатов.

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Нонна Амбарцумян
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