Яровая: У США самый большой в мире дефицит правды
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Манипуляция массовым сознанием, нацеленная на негативное отношение к России, ударяет прежде всего по самим американцам, считает политик.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая прокомментировала результаты недавнего опроса среди американцев, который показал, что 64% населения Штатов считают Россию врагом Америки. По словам депутата, у США самый большой в мире "дефицит правды".
— У США самый большой в мире внутренний и внешний государственный дефицит правды, — заявила Яровая. — Это запрограммированный обман, целью которого является негативное отношение к России.
Из истории и сознания американцев вытравили элементарное знание о роли нашей страны и нашего народа в победе над фашизмом. А сейчас американцев лишают знания о ведущей роли России в защите мира от терроризма
Ирина Яровая, депутат Государственной думы
По словам политика, первыми жертвами обмана американских политических и финансовых воротил стало простое население Соединённых Штатов.