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Опубликовано 29 мая 2017, 09:13

Авторы Mass Effect: Andromeda вернут расу из оригинальной трилогии

Фото: &copy;&nbsp;masseffect.wikia.com

Фото: © masseffect.wikia.com

Последнее обновление для Mass Effect: Andromeda добавило в игру намёк на возвращение одной из рас оригинальной трилогии.

Последнее обновление для Mass Effect: Andromeda добавило новую миссию для мультиплеера, в брифинге которой фанаты распознали фразу из языка кварианцев. Эта раса играла значительную роль в оригинальной трилогии — к ней относилась и одна из напарниц главного героя, Тали'Зора.

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В обновлении для Mass Effect: Andromeda нашли намёк на возвращение кварианцев

Фото: © masseffect.wikia.com

Во время прохождения Mass Effect: Andromeda несколько раз упоминается, что один из космических ковчегов, который и должен был транспортировать кварианцев и несколько других рас, по неизвестным причинам отстал от остальных. Поклонники серии уже тогда подозревали, что это намёк на будущее дополнение.

Недавно стало известно, что после смешанных отзывов от критиков и игроков серию Mass Effect решили заморозить на неопределённое время. Неизвестно, был ли заготовлен намёк в последнем добавлении до смены планов компании или Andromeda всё-таки будет получать дополнительный контент.

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Станислав Погорский
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