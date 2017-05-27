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Регион
Опубликовано 27 мая 2017, 19:13

Гонщик "Формулы-1" поехал по встречке в Монако — видео

AФото: YouTube/F1ToDay

AФото: YouTube/F1ToDay

Необычный для автогонок инцидент произошёл во время квалификации Гран-при в Монако.

Во время своего быстрого круга на узкой трассе развернуло французского пилота команды Haas Ромена Грожана. Тот в буквальном смысле проехал несколько метров по встречной полосе — гонка в Монако проходит прямо на обычных улицах княжества. При этом едва не столкнулся лоб в лоб в слепом повороте с несколькими своими соперниками, включая россиянина Даниила Квята.

В итоге французский "лихач" занял в квалификации высокое для себя восьмое место.

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Дмитрий Кузнецов
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