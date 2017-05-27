Гонщик "Формулы-1" поехал по встречке в Монако — видео
AФото: YouTube/F1ToDay
Необычный для автогонок инцидент произошёл во время квалификации Гран-при в Монако.
Во время своего быстрого круга на узкой трассе развернуло французского пилота команды Haas Ромена Грожана. Тот в буквальном смысле проехал несколько метров по встречной полосе — гонка в Монако проходит прямо на обычных улицах княжества. При этом едва не столкнулся лоб в лоб в слепом повороте с несколькими своими соперниками, включая россиянина Даниила Квята.
В итоге французский "лихач" занял в квалификации высокое для себя восьмое место.