Феттель выиграл Гран-при Монако, Квята выбили из гонки
Фото: REUTERS/Max Rossi
В Монте-Карло завершился шестой этап "Формулы-1", где лучший результат показали пилоты из Ferrari.
На Гран-при Монако первым финишировал Себастьян Феттель (Ferrari), вторым — Кими Райкконен (Ferrari), а третьим стал Даниэль Риккардо из Red Bull.
Отметим, что для Феттеля эта победа стала 45-й в карьере.
Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят на протяжении всей гонки ехал уверенно и имел все шансы финишировать в очковой зоне, но за несколько кругов до конца он, к сожалению, выбыл из-за столкновения с Серхио Пересом (Force India). Инцидент с мексиканским и российским гонщиками нужно ещё изучить.
На восьмом повороте пилот McLaren Дженсон Баттон, заменивший Фернандо Алонсо на Гран-при Монако, задел Паскаля Верляйна из Sauber, и его болид просто встал на бок!
Virou... #wehrlein #GPdeMonaco #MonteCarlo #CircuitodeMonteCarlo #f1 #formula1 #formula12017 #pirelli #f12017 #lotus #scuderiaferrari #mclarem #mclaremhonda #mercedesF1 #mercedesAMGf1 #redbullracing #redbull #williams #williamsmartini #forceindia #sauber #ferrari #tororosso #renault #haas #fia #vettel #hamilton #kimi #bottas
Напомним, что следующий гоночный уик-энд пройдёт в Монреале (Канада) с 9 по 11 июня.