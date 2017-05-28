Феттель выиграл Гран-при Монако, Квята выбили из гонки

В Монте-Карло завершился шестой этап "Формулы-1", где лучший результат показали пилоты из Ferrari.

На Гран-при Монако первым финишировал Себастьян Феттель (Ferrari), вторым — Кими Райкконен (Ferrari), а третьим стал Даниэль Риккардо из Red Bull.

Отметим, что для Феттеля эта победа стала 45-й в карьере.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят на протяжении всей гонки ехал уверенно и имел все шансы финишировать в очковой зоне, но за несколько кругов до конца он, к сожалению, выбыл из-за столкновения с Серхио Пересом (Force India). Инцидент с мексиканским и российским гонщиками нужно ещё изучить.