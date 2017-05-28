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Опубликовано 28 мая 2017, 17:11

Феттель выиграл Гран-при Монако, Квята выбили из гонки

Фото:&nbsp; REUTERS/Max Rossi

Фото:  REUTERS/Max Rossi

В Монте-Карло завершился шестой этап "Формулы-1", где лучший результат показали пилоты из Ferrari.

На Гран-при Монако первым финишировал Себастьян Феттель (Ferrari), вторым — Кими Райкконен (Ferrari), а третьим стал Даниэль Риккардо из Red Bull.

Отметим, что для Феттеля эта победа стала 45-й в карьере.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят на протяжении всей гонки ехал уверенно и имел все шансы финишировать в очковой зоне, но за несколько кругов до конца он, к сожалению, выбыл из-за столкновения с Серхио Пересом (Force India). Инцидент с мексиканским и российским гонщиками нужно ещё изучить.

На восьмом повороте пилот McLaren Дженсон Баттон, заменивший Фернандо Алонсо на Гран-при Монако, задел Паскаля Верляйна из Sauber, и его болид просто встал на бок!

Напомним, что следующий гоночный уик-энд пройдёт в Монреале (Канада) с 9 по 11 июня.

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Галина Глазко
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