В ГД предложили ужесточить ответственность за фальшивые дипломы

Автор инициативы Антон Горелкин ранее передал в МВД данные о поддельных дипломах у кандидатов в депутаты. Сейчас, по его данным, уже заведено уголовное дело.

Наказание за использование и предоставление фальшивых дипломов должно быть жёстче, заявил в беседе с Лайфом депутат ГД Антон Горелкин, разрабатывающий соответствующий законопроект.

— Сейчас, на мой взгляд, неадекватная ответственность за это нарушение, что позволяет пользоваться этими мошенническими сервисами, — там штраф, исправительные работы не более чем на год. Я разрабатываю законопроект об ужесточении этой ответственности. Министр Васильева в ответе на мой запрос поддержала усиление ответственности за этот вид преступления, — сказал Горелкин.

Он ранее также обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить сайты по продаже дипломов, ссылаясь на данные ЦИК РФ о том, что 21 кандидат в депутаты ГД на выборах 2016 года предоставил фальшивый документ о высшем образовании. Сейчас, по словам парламентария, эти сведения послужили основанием для уголовного расследования.