Власти предложили построить автодром мирового уровня под Петербургом
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Современную гоночную трассу могут построить в Ломоносовском районе Ленобласти. Такое предложение озвучили власти региона.
Ранее трек планировали разместить возле горнолыжного курорта "Игора", но от этого проекта в правительстве отказались из-за экологических угроз, пишет сообщество "Питер решает".
Большое кольцо трассы по предыдущему проекту достигало длины 4,7 километра с девятью правыми и восемью левыми поворотами. Самая высокая точка автодрома — на высоте 174 метров над уровнем моря, самая низкая — на отметке в 154 метра.