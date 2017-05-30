Власти предложили построить автодром мирового уровня под Петербургом

Современную гоночную трассу могут построить в Ломоносовском районе Ленобласти. Такое предложение озвучили власти региона.

Ранее трек планировали разместить возле горнолыжного курорта "Игора", но от этого проекта в правительстве отказались из-за экологических угроз, пишет сообщество "Питер решает".