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Регион
Опубликовано 30 мая 2017, 12:38

Власти предложили построить автодром мирового уровня под Петербургом

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Современную гоночную трассу могут построить в Ломоносовском районе Ленобласти. Такое предложение озвучили власти региона.

Ранее трек планировали разместить возле горнолыжного курорта "Игора", но от этого проекта в правительстве отказались из-за экологических угроз, пишет сообщество "Питер решает".

Большое кольцо трассы по предыдущему проекту достигало длины 4,7 километра с девятью правыми и восемью левыми поворотами. Самая высокая точка автодрома — на высоте 174 метров над уровнем моря, самая низкая — на отметке в 154 метра.

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Егор Кулаков
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