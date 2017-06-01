Лайф продолжает рассказывать о странах и командах, которые посетят Россию на Кубке конфедераций. Следующая на очереди — Чили.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ Республика Чили расположена на юго-западе Южной Америки. Название государства переводится как "холодный". История страны началась 13 000 лет тому назад, со времён заселения этой территории. Чили несколько раз принадлежала испанцам и входила в состав Перу, но в XVI веке стала самостоятельной республикой. Официальный язык — испанский. Столица — Сантьяго.

Вид на столицу Чили — Сантьяго. Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

НАСЕЛЕНИЕ Вообще, коренные чилийцы — это индейские народности. На сегодняшний день большую часть Чили составляют метисы, в меньшей степени — европейцы и индейцы. В этой латиноамериканской стране много иммигрантов из Испании, Италии, Германии, Франции и других стран. В основном они переселились в Чили ещё в колониальный период. Стоит также отметить, что население этой страны очень религиозно. 70% исповедуют католицизм, остальные по большей части протестанты, но остались и те, кто придерживается традиционных индейских верований. Именно поэтому в Чили много религиозных праздников и выходных дней.

Сантьяго, Чили Фото: РИА Новости / Мария Плотникова

ВРЕМЯ С Москвой разница во времени составляет –7 часов (GMT–4). Поэтому придётся чилийцам смотреть матчи Кубка конфедераций с утра пораньше и днём, отменяя все дела. Ведь футбол в Чили практически как религия.

ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО ЧИЛИ О природной красоте и разнообразии Чили можно говорить бесконечно. Казалось бы, страна достаточно небольшая, но она включает в себя и самую засушливую пустыню, и ледовую Антарктику! Атакама — пустыня на западе Чили, которую принято считать самой сухой в мире. В это трудно поверить, но в некоторых её местах осадки не выпадали уже несколько веков! Поэтому сама Атакама похожа на луну и там часто тестируются луноходы и марсоходы. (На фото ниже изображена "Рука пустыни", скульптур Марио Ираррасабаль).

#Чилийская пустыня Атакама - самая сухая #пустыня на земле, где дождь бывает выпадает всего раз в десять лет. Но интересна #Атакама еще и тем, что посреди ее песков возвышается 11-метровая рука Публикация от V V (@rezvik) Апр 12 2017 в 11:48 PDT

Помимо того, Чили славится своими островами. И, конечно, в первую очередь известным и загадочным островом Пасхи. Рапануи, как его называют местные жители, — самое изолированное обитаемое место на нашей планете. Единственный город острова — Анга-Роа. Проживает там всего около 6000 человек. На острове Пасхи есть аэропорт и пристань для кораблей. Это одно из излюбленных мест туристов, но посетить его достаточно дорого.

Остров Пасхи Фото: РИА Новости / А. Кармен

Ещё один интересный остров — это остров Робинзона Крузо. Он является самым большим на архипелаге Хуан-Фернандес. Все знают имя этого мореплавателя по роману Даниеля Дефо. Но не все в курсе, что такой путешественник действительно существовал и четыре года и четыре месяца прожил в одиночестве на острове. Звали его, правда, Александр Селькирк, и родом он был из Шотландии. Именно он стал прообразом героя романа Дефо, в честь которого потом и назвали остров. Природным символом Южного Чили также считается дерево араукария. Из этого хвойного дерева делают украшения, а семена араукарии жарят и едят. Похожи они на каштаны.

СТРАНА ПОЭТОВ Сами жители Чили гордо называют свою республику страной поэтов. Особенно чилийцы любят поэтессу Габриэлу Мистраль (1889–1957 гг.). В 1945 году она была удостоена Нобелевской премии в области литературы. Также в Чили почитают Пабло Неруду, Оскара Ана, Роберто Боланьо и др. Такую любовь к поэзии чилийцы объясняют красотой своей страны, которая вдохновляет на создание прекрасного. Однако, по последним социологическим данным, молодые чилийцы не особо любят читать...

Поэтесса Габриэла Мистраль Фото: twitter.com

ИСТОРИЯ ФУТБОЛА Сборная Чили является одной из самых сильных в Латинской Америке. В рейтинге ФИФА на настоящий момент они занимают четвёртое место. Чилийцы 34 раза становились участниками Кубка Америки и два раза выигрывали его (в 2015, 2016 годах). Девять раз команда принимала участие в чемпионатах мира. Высшее достижение на мировом первенстве — бронза в 1962 году. Также чилийцы завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Сиднее-2000. Лучший бомбардир в истории сборной — Марсело Салас. На его счету 37 голов.

Болельщики сборной Чили Фото: РИА Новости / Александр Вильф

СКАНДАЛ В 1989 году произошёл поистине скандальный случай, когда чилийцы пропустили два чемпионата мира. И виной тому стала симуляция травмы их же голкипером Роберто Рохасом, который упал в решающем матче отборочного цикла на ЧМ-1990 против Бразилии и сказал, что в него попала петарда. После расследования ФИФА выяснилось, что футболист сам себе нанёс травму бритвой, которую спрятал у себя же в перчатке, а петарда упала в метре от него! Сборной Чили засчитали техническое поражение (2:0), исключили её из участия в мундиале и в 1994 году, а чилийского голкипера пожизненно дисквалифицировали. Правда, в 2001 году ФИФА после принесённых извинений сжалилась над Рохасом и разрешила вновь играть в матчах под их эгидой.

ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА Одним из самых известных чилийских футболистов во всём мире является, конечно, Иван Саморано. И особенно близок он нам, русским, своим именем. Как не раз признавался сам чилиец, у его мамы в молодости был друг, часто посещающий Россию, который и посоветовал ей дать своему будущему ребёнку красивое и необычное имя Иван. Самое интересное, что болельщики нарекли Саморано другим именем — Иван Грозный — из-за большого количества голов, которые он забил в короткий период времени. Саморано является чемпионом Испании и Мексики, обладателем Кубка Чили, Суперкубка Испании и Кубка УЕФА. Признавался лучшим бомбардиром Кубка Чили, чемпионатов Испании и Швейцарии, а также Олимпийских игр. Помимо того, Саморано входит в число 100 лучших футболистов XX века по версии ФИФА.

Фото: twitter.com

В настоящее время в различных чемпионатах играют чилийцы, которые являются лидерами своих команд, например Алексис Санчес (нападающий лондонского "Арсенала"), Артуро Видаль (полузащитник немецкой "Баварии"), Клаудио Браво (вратарь английского "Манчестер сити") и др.

Но, пожалуй, самым известным для россиян является чилийский футболист Марк Гонсалес, который с 2009 по 2014 год выступал за московский ЦСКА. За время, проведённое в России, Гонсалес стал двукратным чемпионом нашей страны (2012/13, 2013/14), двукратным обладателем Кубка России (2010/11, 2012/13) и обладателем Суперкубка России (2013). За армейский клуб Марк провёл 229 игр и забил 41 гол.

2010 год. Марк Гонсалес, игрок ЦСКА Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Отметим, что в разные годы в РФПЛ выступали такие чилийцы, как Херсон Асеведо ("Урал"), Марко Вильясека ("Спартак", "Ростов"), Эдуардо Лобос ("Крылья Советов").

Болельщики сборной Чили Фото: РИА Новости / Александр Вильф

В Россию сборная Чили приедет уже совсем скоро. До Кубка конфедераций они сыграют с нашей командой товарищескую игру 9 июня. Готовиться к турниру собраны вот эти чилийцы: Вратари: Клаудио Браво ("Манчестер сити", Англия), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тоселли ("Универсидад католика"). Защитники: Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Гари Медель ("Интер", Италия), Эухенио Мена ("Спорт ресиф", Бразилия), Энцо Роко ("Крус асуль", Мексика), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили"), Гильермо Марипан ("Универсидад католика"); Полузащитники: Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад католика"), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба — "Крус асуль", Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба — "Сельта", Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба — "Универсидад де Чили"), Габриэль Суазо ("Коло-коло"). Нападающие: Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Николас Кастильо ("Пумас", Мексика), Мартин Родригес ("Крус асуль", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Сезар Пенарес ("Унион"), Анжело Сагал ("Хуачипато").