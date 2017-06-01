Страна поэтов и загадочных мест. Знакомимся со сборной Чили по футболу
Лайф продолжает рассказывать о странах и командах, которые посетят Россию на Кубке конфедераций. Следующая на очереди — Чили.
ИСТОРИЯ СТРАНЫ
Республика Чили расположена на юго-западе Южной Америки. Название государства переводится как "холодный". История страны началась 13 000 лет тому назад, со времён заселения этой территории. Чили несколько раз принадлежала испанцам и входила в состав Перу, но в XVI веке стала самостоятельной республикой.
Официальный язык — испанский. Столица — Сантьяго.
Вид на столицу Чили — Сантьяго.
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
НАСЕЛЕНИЕ
Вообще, коренные чилийцы — это индейские народности. На сегодняшний день большую часть Чили составляют метисы, в меньшей степени — европейцы и индейцы. В этой латиноамериканской стране много иммигрантов из Испании, Италии, Германии, Франции и других стран. В основном они переселились в Чили ещё в колониальный период.
Стоит также отметить, что население этой страны очень религиозно. 70% исповедуют католицизм, остальные по большей части протестанты, но остались и те, кто придерживается традиционных индейских верований. Именно поэтому в Чили много религиозных праздников и выходных дней.
Сантьяго, Чили
Фото: РИА Новости / Мария Плотникова
ВРЕМЯ
С Москвой разница во времени составляет –7 часов (GMT–4). Поэтому придётся чилийцам смотреть матчи Кубка конфедераций с утра пораньше и днём, отменяя все дела. Ведь футбол в Чили практически как религия.
ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО ЧИЛИ
О природной красоте и разнообразии Чили можно говорить бесконечно. Казалось бы, страна достаточно небольшая, но она включает в себя и самую засушливую пустыню, и ледовую Антарктику!
Атакама — пустыня на западе Чили, которую принято считать самой сухой в мире. В это трудно поверить, но в некоторых её местах осадки не выпадали уже несколько веков! Поэтому сама Атакама похожа на луну и там часто тестируются луноходы и марсоходы.
(На фото ниже изображена "Рука пустыни", скульптур Марио Ираррасабаль).
Помимо того, Чили славится своими островами. И, конечно, в первую очередь известным и загадочным островом Пасхи. Рапануи, как его называют местные жители, — самое изолированное обитаемое место на нашей планете.
Единственный город острова — Анга-Роа. Проживает там всего около 6000 человек. На острове Пасхи есть аэропорт и пристань для кораблей. Это одно из излюбленных мест туристов, но посетить его достаточно дорого.
Остров Пасхи
Фото: РИА Новости / А. Кармен
Ещё один интересный остров — это остров Робинзона Крузо. Он является самым большим на архипелаге Хуан-Фернандес. Все знают имя этого мореплавателя по роману Даниеля Дефо. Но не все в курсе, что такой путешественник действительно существовал и четыре года и четыре месяца прожил в одиночестве на острове. Звали его, правда, Александр Селькирк, и родом он был из Шотландии. Именно он стал прообразом героя романа Дефо, в честь которого потом и назвали остров.
Природным символом Южного Чили также считается дерево араукария. Из этого хвойного дерева делают украшения, а семена араукарии жарят и едят. Похожи они на каштаны.
СТРАНА ПОЭТОВ
Сами жители Чили гордо называют свою республику страной поэтов.
Особенно чилийцы любят поэтессу Габриэлу Мистраль (1889–1957 гг.). В 1945 году она была удостоена Нобелевской премии в области литературы. Также в Чили почитают Пабло Неруду, Оскара Ана, Роберто Боланьо и др. Такую любовь к поэзии чилийцы объясняют красотой своей страны, которая вдохновляет на создание прекрасного. Однако, по последним социологическим данным, молодые чилийцы не особо любят читать...
Поэтесса Габриэла Мистраль
Фото: twitter.com
ИСТОРИЯ ФУТБОЛА
Сборная Чили является одной из самых сильных в Латинской Америке. В рейтинге ФИФА на настоящий момент они занимают четвёртое место.
Чилийцы 34 раза становились участниками Кубка Америки и два раза выигрывали его (в 2015, 2016 годах). Девять раз команда принимала участие в чемпионатах мира. Высшее достижение на мировом первенстве — бронза в 1962 году. Также чилийцы завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Сиднее-2000.
Лучший бомбардир в истории сборной — Марсело Салас. На его счету 37 голов.
Болельщики сборной Чили
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
СКАНДАЛ
В 1989 году произошёл поистине скандальный случай, когда чилийцы пропустили два чемпионата мира. И виной тому стала симуляция травмы их же голкипером Роберто Рохасом, который упал в решающем матче отборочного цикла на ЧМ-1990 против Бразилии и сказал, что в него попала петарда. После расследования ФИФА выяснилось, что футболист сам себе нанёс травму бритвой, которую спрятал у себя же в перчатке, а петарда упала в метре от него! Сборной Чили засчитали техническое поражение (2:0), исключили её из участия в мундиале и в 1994 году, а чилийского голкипера пожизненно дисквалифицировали. Правда, в 2001 году ФИФА после принесённых извинений сжалилась над Рохасом и разрешила вновь играть в матчах под их эгидой.
ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА
Одним из самых известных чилийских футболистов во всём мире является, конечно, Иван Саморано. И особенно близок он нам, русским, своим именем. Как не раз признавался сам чилиец, у его мамы в молодости был друг, часто посещающий Россию, который и посоветовал ей дать своему будущему ребёнку красивое и необычное имя Иван.
Самое интересное, что болельщики нарекли Саморано другим именем — Иван Грозный — из-за большого количества голов, которые он забил в короткий период времени.
Саморано является чемпионом Испании и Мексики, обладателем Кубка Чили, Суперкубка Испании и Кубка УЕФА. Признавался лучшим бомбардиром Кубка Чили, чемпионатов Испании и Швейцарии, а также Олимпийских игр. Помимо того, Саморано входит в число 100 лучших футболистов XX века по версии ФИФА.
Фото: twitter.com
В настоящее время в различных чемпионатах играют чилийцы, которые являются лидерами своих команд, например Алексис Санчес (нападающий лондонского "Арсенала"), Артуро Видаль (полузащитник немецкой "Баварии"), Клаудио Браво (вратарь английского "Манчестер сити") и др.
Но, пожалуй, самым известным для россиян является чилийский футболист Марк Гонсалес, который с 2009 по 2014 год выступал за московский ЦСКА.
За время, проведённое в России, Гонсалес стал двукратным чемпионом нашей страны (2012/13, 2013/14), двукратным обладателем Кубка России (2010/11, 2012/13) и обладателем Суперкубка России (2013). За армейский клуб Марк провёл 229 игр и забил 41 гол.
2010 год. Марк Гонсалес, игрок ЦСКА
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Отметим, что в разные годы в РФПЛ выступали такие чилийцы, как Херсон Асеведо ("Урал"), Марко Вильясека ("Спартак", "Ростов"), Эдуардо Лобос ("Крылья Советов").
Болельщики сборной Чили
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
В Россию сборная Чили приедет уже совсем скоро. До Кубка конфедераций они сыграют с нашей командой товарищескую игру 9 июня. Готовиться к турниру собраны вот эти чилийцы:
Вратари: Клаудио Браво ("Манчестер сити", Англия), Джонни Эррера ("Универсидад де Чили"), Кристофер Тоселли ("Универсидад католика").
Защитники: Пауло Диас ("Сан-Лоренцо", Аргентина), Маурисио Исла ("Кальяри", Италия), Гари Медель ("Интер", Италия), Эухенио Мена ("Спорт ресиф", Бразилия), Энцо Роко ("Крус асуль", Мексика), Гонсало Хара ("Универсидад де Чили"), Гильермо Марипан ("Универсидад католика");
Полузащитники: Чарльз Арангис ("Байер", Германия), Жан Босежур ("Универсидад де Чили"), Артуро Видаль ("Бавария", Германия), Фелипе Гутьеррес ("Интернасьонал", Бразилия), Хосе Педро Фуэнсалида ("Универсидад католика"), Франсиско Сильва, Мартин Родригес (оба — "Крус асуль", Мексика), Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба — "Сельта", Испания), Фелипе Мора, Йерко Лейва (оба — "Универсидад де Чили"), Габриэль Суазо ("Коло-коло").
Нападающие: Леонардо Валенсия ("Палестино"), Эдуардо Варгас ("Тигре", Мексика), Николас Кастильо ("Пумас", Мексика), Мартин Родригес ("Крус асуль", Мексика), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия), Эдсон Пуч ("Некакса", Мексика), Сезар Пенарес ("Унион"), Анжело Сагал ("Хуачипато").
Напомним, первый матч на Кубке конфедераций сборная Чили проведёт 18 июня против Камеруна. Встреча начнётся в 21:00. Следующим соперником станет Германия (22 июня в 21:00 мск), а 25 июня чилийцы сыграют с Австралией. Матч стартует в 18:00.