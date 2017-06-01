Террорист из Манчестера мог получить инструкции из Ливии

Салман Абеди незадолго до атаки звонил матери в Триполи, а также на несколько номеров, не принадлежавших его родственникам.

Салман Абеди, которого подозревают в совершении теракта в Манчестере, звонил в Ливию незадолго до нападения. Как сообщает Times, за несколько часов до атаки он попрощался с матерью, позвонив ей в Триполи.

В издании предположили, что в Ливии он также мог получить инструкции, так как перед атакой он совершил несколько звонков на номера, зарегистрированные в стране. Однако эти телефоны не принадлежат никому из его родственников.

Ранее сообщалось, что брат террориста из Манчестера готовил покушение на специального представителя генсека ООН по Ливии Мартина Коблера. Боевики планировали подорвать кортеж Коблера во время его визита в Триполи.

Напомним, теракт произошёл вечером 22 мая в комплексе "Манчестер-арена" во время выступления певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибло 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяли боевики ИГИЛ*.