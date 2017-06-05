Мальдивы присоединились к странам, разорвавшим дипотношения с Катаром

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия обвинили Доху в поддержке террористов и во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Власти Мальдив объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее МИД Катара опубликовал официальное заявление, в котором отмечается, что решение арабских стран "ничем не оправдано". В Министерстве иностранных дел также опровергли данные о поддержке боевиков и вмешательстве Дохи в жизнь стран-соседей.