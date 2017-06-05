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Опубликовано 5 июня 2017, 12:16

Мальдивы присоединились к странам, разорвавшим дипотношения с Катаром

Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Фото: Flickr/Jonathan E. Shaw

Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Фото: Flickr/Jonathan E. Shaw

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия обвинили Доху в поддержке террористов и во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Власти Мальдив объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее МИД Катара опубликовал официальное заявление, в котором отмечается, что решение арабских стран "ничем не оправдано". В Министерстве иностранных дел также опровергли данные о поддержке боевиков и вмешательстве Дохи в жизнь стран-соседей.

Ранее ряд авиакомпаний заявил о приостановке сообщения с Катаром. В частности, об этом заявили Etihad Airways, Fly Dubai и Emirates.

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Екатерина Котова
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