В Госдуме объяснили блокировку трети взноса России в ПАСЕ

РФ являлась основным членом Парламентской ассамблеи, делая крупные взносы в эту организацию.

Зампред Комитета Госдумы РФ по международным правам Алексей Чепа в интервью Лайфу рассказал, почему Россия решила заблокировать треть своего взноса в ПАСЕ в размере 11 миллионов евро.

— Мы знаем позицию Европы и позицию ПАСЕ. Когда нас лишили права голоса, зачем нам платить взнос? Если мы не принимаем сегодня участия в заседаниях. Поэтому это правильный шаг, что мы не будем платить 11 млн евро. Мы найдём куда использовать эти средства в другом направлении, — отметил Чепа.

Он отметил, что многие европейские депутаты не поддерживают решение о запрете России принимать полноценное участие в Парламентской ассамблее, так как считают отсутствие России недопустимым, ведь она активно помогает в решении тех или иных мировых проблем.