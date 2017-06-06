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Опубликовано 6 июня 2017, 11:18

В Госдуме объяснили блокировку трети взноса России в ПАСЕ

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

РФ являлась основным членом Парламентской ассамблеи, делая крупные взносы в эту организацию.

Зампред Комитета Госдумы РФ по международным правам Алексей Чепа в интервью Лайфу рассказал, почему Россия решила заблокировать треть своего взноса в ПАСЕ в размере 11 миллионов евро.

— Мы знаем позицию Европы и позицию ПАСЕ. Когда нас лишили права голоса, зачем нам платить взнос? Если мы не принимаем сегодня участия в заседаниях. Поэтому это правильный шаг, что мы не будем платить 11 млн евро. Мы найдём куда использовать эти средства в другом направлении, — отметил Чепа.

Он отметил, что многие европейские депутаты не поддерживают решение о запрете России принимать полноценное участие в Парламентской ассамблее, так как считают отсутствие России недопустимым, ведь она активно помогает в решении тех или иных мировых проблем.

— Мы видим, что во многих конфликтах многие стороны обращаются именно к России, чтобы она помогла в решении тех или иных возникающих проблем. Поэтому я думаю, это будет очередной повод депутатам задуматься, — добавил Алексей Чепа.

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Ксения Кияница
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