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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 19:28

Экклстоун опять раскритиковал новое руководство "Формулы-1"

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский&nbsp;

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский 

Английский бизнесмен, возглавлявший "королевские гонки" в течение 40 лет, оказался недоволен тем, как Liberty Media работает с телевидением.

Телекомпании не устраивает то, что новое руководство распространяет много контента в социальных сетях. Это раздражает их, так как раньше мы заключали с ними эксклюзивные соглашения, а теперь люди могут получать удовольствие от "Формулы-1" бесплатно

Берни Экклстоун, экс-президент "Формулы-1"

Что касается моих отношений с Кэри, то я ему не нужен, он говорит, что сам всё знает. Кроме того, он себя окружил людьми, которые заявляют то же самое

Берни Экклстоун, экс-президент "Формулы-1"

Об этом 86-летний бизнесмен сказал в интервью Blick.

Напомним, что Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 года до января 2017-го. Сейчас Берни занимает должность почётного президента F1, а у руководства "Формулой-1" стоит американская корпорация Liberty Media во главе с Чейзом Кэри.

УЖАСНАЯ И ВЕЛИКАЯ ПЛАНЕТА "ФОРМУЛА-1" БЕРНИ ЭККЛСТОУНА

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Галина Глазко
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