Экклстоун опять раскритиковал новое руководство "Формулы-1"
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Английский бизнесмен, возглавлявший "королевские гонки" в течение 40 лет, оказался недоволен тем, как Liberty Media работает с телевидением.
Телекомпании не устраивает то, что новое руководство распространяет много контента в социальных сетях. Это раздражает их, так как раньше мы заключали с ними эксклюзивные соглашения, а теперь люди могут получать удовольствие от "Формулы-1" бесплатно
Берни Экклстоун, экс-президент "Формулы-1"
Что касается моих отношений с Кэри, то я ему не нужен, он говорит, что сам всё знает. Кроме того, он себя окружил людьми, которые заявляют то же самое
Берни Экклстоун, экс-президент "Формулы-1"
Об этом 86-летний бизнесмен сказал в интервью Blick.
Напомним, что Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 года до января 2017-го. Сейчас Берни занимает должность почётного президента F1, а у руководства "Формулой-1" стоит американская корпорация Liberty Media во главе с Чейзом Кэри.