В Госдуме призвали не реагировать на слова США о "российских хакерах в Катаре"

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин отметил, что такие обвинения выдвигаются "на фоне антироссийской истерии".

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин прокомментировал заявления CNN со ссылкой на американские спецслужбы, что якобы деятельность "российских хакеров" могла стать причиной кризиса на Ближнем Востоке и обострения ситуации вокруг Катара.

— Не надо никак реагировать на эти обвинения. Кто-то набедокурил у самих американцев или европейцев, нанесли удар по Катару, теперь они пытаются замести следы, а на фоне антироссийской истерии удобно спрятать концы в воду за ликом России, — отметил он.

Телеканал заявил, что якобы киберпреступники взломали сайт государственного информационного агентства Катара, где разместили фейковый спецрепортаж, который и стал причиной ухудшения обстановки в регионе.