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Регион
Опубликовано 7 июня 2017, 10:02

В Госдуме призвали не реагировать на слова США о "российских хакерах в Катаре"

Фото: &copy; REUTERS

Фото: © REUTERS

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин отметил, что такие обвинения выдвигаются "на фоне антироссийской истерии".

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин прокомментировал заявления CNN со ссылкой на американские спецслужбы, что якобы деятельность "российских хакеров" могла стать причиной кризиса на Ближнем Востоке и обострения ситуации вокруг Катара.

— Не надо никак реагировать на эти обвинения. Кто-то набедокурил у самих американцев или европейцев, нанесли удар по Катару, теперь они пытаются замести следы, а на фоне антироссийской истерии удобно спрятать концы в воду за ликом России, — отметил он.

Телеканал заявил, что якобы киберпреступники взломали сайт государственного информационного агентства Катара, где разместили фейковый спецрепортаж, который и стал причиной ухудшения обстановки в регионе.

— Возможно, это вообще фейк специально сделанный. А когда ситуация пошла не по сценарию, лучший способ — свалить на Россию, — подчеркнул Деньгин.

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Ольга Кукушкина
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