Стала известна причина провала Mass Effect: Andromeda
Информацией об этом поделилось издание Kotaku. Журналисты проанализировали причины провала космического блокбастера.
Фото © Electronic Arts Russia
Основываясь на анонимных беседах с бывшими и действующими сотрудниками студии BioWare, журналисты сделали вывод, что к неудаче игры привели несколько причин. Среди них: смена творческого директора, не укомплектованность команды анимации, изменения концепции, технологические проблемы, политика компании, проблемы коммуникации, а также сжатые временным рамки во время разработки.
Провал Mass Effect: Andromeda связан с огромным рядом причин
Фото © Electronic Arts Russia
Работа над Mass Effect: Andromeda началась в 2012 году. Однако за это время разработчики получали правки. В результате этого игра была сделана фактически за 18 месяцев. Разработчики всё время упрощали её, чтобы хоть как-то настроить работоспособность.
Напомним, средний балл Mass Effect: Andromeda — 70 из 100. Сейчас серия заморожена, а сотрудники студии BioWare Montreal помогают другим подразделениям в работе над новыми играми.