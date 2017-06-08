Стала известна причина провала Mass Effect: Andromeda

Основываясь на анонимных беседах с бывшими и действующими сотрудниками студии BioWare, журналисты сделали вывод, что к неудаче игры привели несколько причин. Среди них: смена творческого директора, не укомплектованность команды анимации, изменения концепции, технологические проблемы, политика компании, проблемы коммуникации, а также сжатые временным рамки во время разработки.

Провал Mass Effect: Andromeda связан с огромным рядом причин Фото © Electronic Arts Russia

Работа над Mass Effect: Andromeda началась в 2012 году. Однако за это время разработчики получали правки. В результате этого игра была сделана фактически за 18 месяцев. Разработчики всё время упрощали её, чтобы хоть как-то настроить работоспособность.