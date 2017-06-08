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Опубликовано 8 июня 2017, 12:46

Стала известна причина провала Mass Effect: Andromeda

Информацией об этом поделилось издание Kotaku. Журналисты проанализировали причины провала космического блокбастера.

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts Russia

Фото © Electronic Arts Russia

Основываясь на анонимных беседах с бывшими и действующими сотрудниками студии BioWare, журналисты сделали вывод, что к неудаче игры привели несколько причин. Среди них: смена творческого директора, не укомплектованность команды анимации, изменения концепции, технологические проблемы, политика компании, проблемы коммуникации, а также сжатые временным рамки во время разработки.

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Провал Mass Effect: Andromeda связан с огромным рядом причин

Фото © Electronic Arts Russia

Работа над Mass Effect: Andromeda началась в 2012 году. Однако за это время разработчики получали правки. В результате этого игра была сделана фактически за 18 месяцев. Разработчики всё время упрощали её, чтобы хоть как-то настроить работоспособность.

Напомним, средний балл Mass Effect: Andromeda — 70 из 100. Сейчас серия заморожена, а сотрудники студии BioWare Montreal помогают другим подразделениям в работе над новыми играми.

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Сергей Сурепин
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