Сообщается, что принимающая сторона взяла на себя обязательства выплатить половину этой суммы авансом, а остальное — после игры.

Товарищеский матч сборных по футболу России и Чили, который завершился накануне в Москве со счётом 1:1, обошёлся принимающей стороне в 300 тысяч долларов США. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

Как отмечается, чилийская сборная потребовала оплату перелёта, проживания, питания. Также российская сторона должна была обеспечить гостей автобусом для проезда, стадионом для тренировок и даже оплатить налоговые сборы.