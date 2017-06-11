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Регион
Опубликовано 11 июня 2017, 01:25

Шотландские фанаты освистали британский гимн и спели свой под волынку — видео

Фото: &copy;&nbsp;Reuters/Russell Cheyne

Фото: © Reuters/Russell Cheyne

Перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Шотландия — Англия болельщики на стадионе в Глазго негодующим рёвом встретили гимн "Боже, храни королеву" и фактически не дали ему прозвучать. А спустя несколько секунд прекрасно под волынку исполнили свой гимн — O Flower of Scotland. Песня была написана группой The Corries в 1960-х и рассказывает о победе шотландцев над английской армией в битве при Бэннокберне в 1314 году, ставшей залогом независимости страны.

Сам матч завершился со счётом 2:2, причём за последние шесть минут игры были забиты три гола. Видео драматичной концовки смотрите здесь.

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Дмитрий Кузнецов
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