Шотландские фанаты освистали британский гимн и спели свой под волынку — видео

Перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Шотландия — Англия болельщики на стадионе в Глазго негодующим рёвом встретили гимн "Боже, храни королеву" и фактически не дали ему прозвучать. А спустя несколько секунд прекрасно под волынку исполнили свой гимн — O Flower of Scotland. Песня была написана группой The Corries в 1960-х и рассказывает о победе шотландцев над английской армией в битве при Бэннокберне в 1314 году, ставшей залогом независимости страны.