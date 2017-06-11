Госдума планирует ужесточить санкции за ношение оружия в пьяном виде

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции планирует ужесточить санкции за ношение оружия в состоянии опьянения. Об этом сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что за подобный проступок депутаты предлагают пожизненно лишать людей специального права на ношение оружия.

Также Пискарев подчеркнул, что это право также нужно отнимать в случае, если человек ранее уже совершал какие-либо административные правонарушения в пьяном виде.

— Должно быть понимание, что право на оружие — это в первую очередь не только высокая степень ответственности перед законом, а главное — перед окружающими людьми, — заключил он.