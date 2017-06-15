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Опубликовано 15 июня 2017, 11:02

Сценарист Mass Effect и Mass Effect 2 работает над Anthem от BioWare

Фото: &copy; Wikimedia/Niccol&ograve; Caranti

Фото: © Wikimedia/Niccolò Caranti

Сценарист Дрю Карпишин подтвердил свою вовлечённость в разработку онлайн-экшена Anthem.

Дрю Карпишин, написавший сценарий для культовых ролевых игр Mass Effect и Mass Effect 2, подтвердил своё участие в работе над новым онлайн-экшеном Anthem. Последние несколько лет Карпишин говорил, что участвует в создании новой игры от BioWare.

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Дрю Карпишин работает над Anthem от BioWare и EA

Фото: © Wikimedia/Niccolò Caranti

Дрю также был сценаристом Knights of the Old Republic, Baldur's Gate 2, Jade Empire и Star Wars: The Old Republic. На счету Карпишина около 10 лет работы в команде BioWare.

Anthem выйдет на PC, PS4 и Xbox One осенью 2018 года.

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Станислав Погорский
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