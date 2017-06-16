Володин не исключил, что россиянам предложат выбрать текст присяги
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По словам спикера Госдумы, принятие решений по поводу текста присяги является крайне ответственным шагом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что россияне смогут помочь в выборе окончательного текста присяги при получении гражданства страны.
— Исходим из того, что в любом случае нам важно будет обсудить все варианты, а затем выбрать лучшие. Может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести уже как норму закона, — отметил Володин.
Председатель нижней палаты парламента добавил, что принятие решения относительно текста присяги — очень ответственный шаг.
Как ранее сообщалось, в России работают над текстом клятвы для приёма в гражданство. 15 июня в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по подготовке текста присяги.