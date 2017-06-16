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Регион
Опубликовано 16 июня 2017, 12:43

Володин не исключил, что россиянам предложат выбрать текст присяги

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский 

По словам спикера Госдумы, принятие решений по поводу текста присяги является крайне ответственным шагом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключает, что россияне смогут помочь в выборе окончательного текста присяги при получении гражданства страны.

— Исходим из того, что в любом случае нам важно будет обсудить все варианты, а затем выбрать лучшие. Может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести уже как норму закона, — отметил Володин.

Председатель нижней палаты парламента добавил, что принятие решения относительно текста присяги — очень ответственный шаг.

Как ранее сообщалось, в России работают над текстом клятвы для приёма в гражданство. 15 июня в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по подготовке текста присяги.

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Янковская Ольга
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