Кузнецова взяла на контроль случай с гибелью "пьяного" мальчика в Подмосковье

Ранее в городе Железнодорожном женщина задавила шестилетнего ребёнка, в крови которого в ходе посмертной экспертизы якобы обнаружили алкоголь.

Анна Кузнецова направила запросы в правоохранительные органы по поводу обстоятельств гибели ребёнка в Железнодорожном. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

— Полиция намерена провести повторную экспертизу по данному делу, в ближайшее время СКР проведёт проверку, установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех участников. Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии с тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в микрорайоне Павлино в Железнодорожном машина наехала на ребёнка и протащила его несколько метров. От полученных травм малыш скончался на месте.