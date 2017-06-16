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Регион
Опубликовано 16 июня 2017, 15:04

Кузнецова взяла на контроль случай с гибелью "пьяного" мальчика в Подмосковье

Анна Кузнецова. Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Анна Кузнецова. Фото:© РИА Новости/Владимир Астапкович

Ранее в городе Железнодорожном женщина задавила шестилетнего ребёнка, в крови которого в ходе посмертной экспертизы якобы обнаружили алкоголь.

Анна Кузнецова направила запросы в правоохранительные органы по поводу обстоятельств гибели ребёнка в Железнодорожном. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

— Полиция намерена провести повторную экспертизу по данному делу, в ближайшее время СКР проведёт проверку, установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех участников. Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии с тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в микрорайоне Павлино в Железнодорожном машина наехала на ребёнка и протащила его несколько метров. От полученных травм малыш скончался на месте.

Позже выяснилось, что в крови мальчика якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя (столько бывает, если в одиночку выпить бутылку водки). Семья погибшего потребовала повторную комплексную экспертизу.

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Екатерина Котова
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