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Опубликовано 16 июня 2017, 16:20

Володин призвал Евросоюз задуматься о последствиях новых санкций против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По его мнению, неприемлемо, когда ЕС становится заложником навязанной политики Белого дома.

Европейским политикам в случае, если они намерены ввести новые санкции против России, следует подумать о том, каковы будут последствия этого шага. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши коллеги, наши соседи — страны Европы — думали о том, какие последствия могут эти санкции нанести, в том числе их странам, хотя эти санкции вводятся против России, — сказал Володин, встречаясь с первым зампредом Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

Он отметил, что если американские политики приедут в Евросоюз и попытаются убедить его ввести санкции против России, это будет "честно и понятно, чего они хотят".

— Но, когда они не приезжают, не убеждают, не ведут диалог, а принимают эти решения, а заложниками становятся все страны Европы, просто неприемлемо, — заключил спикер.

Ранее в Германии и Австрии выступили против введения новых санкций против России.

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Андрей Григорьев
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