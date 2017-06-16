Володин призвал Евросоюз задуматься о последствиях новых санкций против России

По его мнению, неприемлемо, когда ЕС становится заложником навязанной политики Белого дома.

Европейским политикам в случае, если они намерены ввести новые санкции против России, следует подумать о том, каковы будут последствия этого шага. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши коллеги, наши соседи — страны Европы — думали о том, какие последствия могут эти санкции нанести, в том числе их странам, хотя эти санкции вводятся против России, — сказал Володин, встречаясь с первым зампредом Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

Он отметил, что если американские политики приедут в Евросоюз и попытаются убедить его ввести санкции против России, это будет "честно и понятно, чего они хотят".

— Но, когда они не приезжают, не убеждают, не ведут диалог, а принимают эти решения, а заложниками становятся все страны Европы, просто неприемлемо, — заключил спикер.