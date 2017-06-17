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Регион
Опубликовано 17 июня 2017, 10:38

Агент Роналду провёл переговоры о трансфере португальца в ПСЖ

Фото:REUTERS/Rafael Marchante

Фото:REUTERS/Rafael Marchante

Как сообщает Daily Mail, 32-летний нападающий "Реала" уже летом может покинуть Мадрид, чтобы стать игроком парижской команды.

Жорже Мендеш провёл переговоры с французским ПСЖ, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Встреча Мендеша с представителем парижского клуба состоялась ещё до финала Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" (4:1).

Но, как сообщалось ранее, 32-летний португалец решил покинуть команду Зинедина Зидана ещё до этого знаменательного матча.

Добавим, кроме ПСЖ в Роналду заинтересовано несколько клубов из АПЛ и китайского чемпионата.

Напомним, Криштиану в составе сборной Португалии уже завтра проведёт первую встречу на Кубке конфедераций. Португальцы на "Казань-арене" сыграют со сборной Мексики, начало игры в 18:00 по московскому времени.

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Ульяна Аксёнова
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