Агент Роналду провёл переговоры о трансфере португальца в ПСЖ

Как сообщает Daily Mail, 32-летний нападающий "Реала" уже летом может покинуть Мадрид, чтобы стать игроком парижской команды.

Жорже Мендеш провёл переговоры с французским ПСЖ, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник. Встреча Мендеша с представителем парижского клуба состоялась ещё до финала Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" (4:1). Но, как сообщалось ранее, 32-летний португалец решил покинуть команду Зинедина Зидана ещё до этого знаменательного матча.

Добавим, кроме ПСЖ в Роналду заинтересовано несколько клубов из АПЛ и китайского чемпионата.