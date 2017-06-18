Количество погибших в лесных пожарах в Португалии увеличилось до 43 человек

Число пострадавших в этой стихии растёт с каждым часом, однако их точное количество пока неизвестно.

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 43 человека. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших, 22 из которых сгорели в собственных автомобилях прямо на дороге.