Количество погибших в лесных пожарах в Португалии увеличилось до 43 человек
Фото: © REUTERS/Rafael Marchante
Число пострадавших в этой стихии растёт с каждым часом, однако их точное количество пока неизвестно.
Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 43 человека. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на власти страны.
Ранее сообщалось о 25 погибших, 22 из которых сгорели в собственных автомобилях прямо на дороге.
Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. Их число постоянно растёт. По последним данным их было более 20, часть из которых — пожарные.