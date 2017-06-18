Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2017, 11:00

Количество погибших в лесных пожарах в Португалии увеличилось до 43 человек

Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Rafael Marchante

Фото: © REUTERS/Rafael Marchante

Число пострадавших в этой стихии растёт с каждым часом, однако их точное количество пока неизвестно.

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали уже 43 человека. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на власти страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших, 22 из которых сгорели в собственных автомобилях прямо на дороге.

Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. Их число постоянно растёт. По последним данным их было более 20, часть из которых — пожарные.

BannerImage
Сергей Асташов
  • Новости
  • лесныепожары
  • Португалия
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar