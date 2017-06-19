Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году перенесён на осень

В 2016 и 2017 годах этап чемпионата мира по автогонкам проводился в конце апреля — начале мая.

Гран-при России по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2018 состоится с 28 по 30 сентября. Данный вариант календаря одобрила Международная автомобильная федерация (FIA).

Всего на следующий сезон запланирован 21 этап. Начнётся чемпионат в австралийском Мельбурне 23–25 марта, а завершится в Абу-Даби 23–25 ноября.

Из календаря на сезон-2018 исключили этап в Малайзии, а Гран-при Китая и Сингапура будут подтверждаться дополнительно.