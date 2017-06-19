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Регион
Опубликовано 19 июня 2017, 18:54

Гран-при России "Формулы-1" в 2018 году перенесён на осень

Фото:&copy; РИА Новости/Нина Зотина

Фото:© РИА Новости/Нина Зотина

В 2016 и 2017 годах этап чемпионата мира по автогонкам проводился в конце апреля — начале мая.

Гран-при России по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2018 состоится с 28 по 30 сентября. Данный вариант календаря одобрила Международная автомобильная федерация (FIA).

Всего на следующий сезон запланирован 21 этап. Начнётся чемпионат в австралийском Мельбурне 23–25 марта, а завершится в Абу-Даби 23–25 ноября.

Из календаря на сезон-2018 исключили этап в Малайзии, а Гран-при Китая и Сингапура будут подтверждаться дополнительно.

Стоит отметить, что впервые с 2008 года будет проведён Гран-при Франции (22–24 июня).

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Дарья Лебедева
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