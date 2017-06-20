Кузнецова призвала уделить особое внимание отдыху детей после ЧП на Ладоге

Детский омбудсмен намерена обсудить проблемы организации детского отдыха с членами Госдумы, представителями МВД и СК РФ.

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова прокомментировала Лайфу очередное происшествие на озере в Карелии, где из-за опрокидывания лодки в воде оказались дети. По словам омбудсмена, первоочередной задачей на данный момент является поиск пропавших подростков. Параллельно этому на месте помощь родителям пропавших детей оказывает уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Оксана Старшова. Однако предварительные итоги, отмечает Анна Кузнецова, можно сделать уже сейчас.

— Происшествие на Ладожском озере подтверждает необходимость того, чтобы взрослые, особенно вне организованных лагерей, уделяли особенное внимание организации досуга детей. Необходимо интересоваться тем, куда они планируют отправиться, и позаботиться об элементарных правилах безопасности. Особое внимание — вопросам подростковой занятости летом, организации их досуга. Думаю, мы даже специально эту тему обсудим на всероссийском селекторном совещание с участием депутатов Госдумы, региональных уполномоченных, Следственного комитета, МВД, — заявила Анна Кузнецова.

Напомним, как ранее сообщал Лайф, в Карелии на Ладожском озере перевернулась моторная лодка, на которой дети отправились плавать. Лишь двоим удалось выплыть. К поискам в настоящее время подключено уже более 250 человек. Спасательную операцию лично возглавил врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.