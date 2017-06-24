Найти и уничтожить. Как воевал легендарный "Вымпел"

Однажды на каком-то банкете ветеранов сотрудников спецназа органов госбезопасности кто-то из журналистов спросил у создателя отряда "Вымпел" Юрия Дроздова, кто круче в бою: его "Вымпел", спецназ ГРУ или "Альфа"?

— Мы для себя так решили, — усмехнулся Юрий Иванович, — что ГРУ — это самый боевой спецназ, круче них никто в мире не воюет. "Альфа" — самая крутая в антитерроре. Ну а "Вымпел" — это самый интеллектуальный спецназ.

ШТУРМ ДВОРЦА АМИНА

27 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана Хафизулла Амин пребывал в хорошем настроении: недавно он переехал в отремонтированный дворец, расположенный на холме в конце проспекта Дар-уль-Аман.

Днём Амин устроил роскошный обед для своих ближайших соратников, формальным поводом которого стало возвращение из Москвы секретаря ЦК НДПА Гулама Пандшери. Пандшери привёз хорошие новости: товарищ Брежнев в очередной раз подтвердил готовность СССР оказывать широкую помощь Афганистану, в том числе и военную. Правда, советские товарищи никак не хотели взять в толк, что их дело помогать, а не указывать афганскому народу, какую политику им проводить. Ну ничего, сейчас справимся с оппозицией, потом поставим на место и этих шурави...

Обед уже катился к закату, когда всем гостям, включая и самого Амина, вдруг стало плохо. Спустя несколько минут гости один за другим стали терять сознание (это была спецоперация КГБ, который завербовал личного повара Амина и его официантов). Перепуганные охранники, не доверяющие афганским докторам, вызвали из советского посольства группу врачей, которые, будучи не осведомлёнными о спецоперации КГБ, оказали помощь Амину и сделали всем гостям промывание желудка.

Едва Амин пришёл в себя, как несколько сильных взрывов сотрясли здание дворца. С потолков посыпалась штукатурка, послышался звон разбитого стекла, раздались испуганные крики прислуги и охранников. И почти сразу вслед за этим ночную тишину пронзили беспрерывный грохот автоматных и пулемётных очередей, когда со всех сторон к дворцу потянулись сверкающие нити трассирующих пуль.

Осколки гранаты настигли Амина у стойки роскошного бара, где он с гордостью показывал гостям дорогой французский коньяк. Через несколько минут к бездыханному телу подошёл высокого роста человек в военной форме без знаков различия, перевернул Амина на спину, чтобы сравнить его лицо с крохотной фотографией.

— Главный — конец, — коротко передал человек в рацию. — Имеем потери. Что делать?

— Отходить!

Юрий Дроздов, который и спланировал штурм дворца Амина в Кабуле, много лет спустя вспоминал:

— Накануне штурма мы устроили торжественный ужин с офицерами бригады охраны дворца Амина — выпили за их здоровье, за нашу дружбу. Слово за слово, и постепенно они в общих чертах обрисовали нам, как организована служба на территории дворца. Хорошие среди них были мужики… Ничего не поделаешь, на войне все средства хороши! Война — искусство обмана.

Дворец Амина действительно охранялся как неприступная крепость. Поэтому план штурма был таким: к дворцу Амина должна была приехать грузовая машина, которая должна была "заглохнуть" как раз над люком центрального распределительного узла подземных коммуникаций связи. Пока часовой-афганец приближался к ним, в люк на верёвке была спущена мина с часовым механизмом.

Далее машина чудесным образом завелась и проехала к контрольно-пропускному пункту, где советские диверсанты обезвредили охранников. Через пять минут прогремел взрыв, оставивший дворец без связи.

Взрыв был и сигналом начала штурма, когда на четырёх БТР спецназовцы двинулись к воротам дворца. Тут же были подняты по тревоге охрана дворца, один из танков, увидев колонну бронетехники, открыл огонь и уничтожил головную машину. Группа захвата уничтожила экипажи танков и под прикрытием ураганного огня зенитных пулемётов "Шилка" ворвалась во дворец, где начала методично "зачищать" этаж за этажом.

В операции "Шторм 333" по захвату дворца Амина участвовали три подразделения. Во-первых, это "мусульманский" батальон, который был составлен из спецназовцев ГРУ — уроженцев Средней Азии, переодетых в афганскую форму. Во-вторых, это группа антитеррора "Группа А" (вернее, тогда её кодовое название было "Гром"). Третья группа — это отряд особого назначения КГБ "Зенит". Из этих бойцов и была впоследствии образована группа "Вымпел".

Впрочем, штурм дворца Амина был только частью операции "Шторм-333". Пока одни спецназовцы брали дворец, другие заняли более двух десятков ключевых объектов в афганской столице: телецентр, здания правительства, генерального штаба, МВД и службы госбезопасности.

31 декабря 1979 года Юрий Дроздов доложил лично председателю КГБ Юрию Андропову о взятии Кабула. Тогда же он и высказал идею о том, что в будущем органам госбезопасности необходимо штатное подразделение диверсантов.

В своей книге воспоминаний "Записки начальника нелегальной разведки" Юрий Дроздов вспоминал: "Для классификации сотрудника отряда "Вымпел" мы выбрали термин "разведчик специального назначения", так как, с одной стороны, он должен был владеть некоторыми навыками обычного разведчика, действующего под дипломатическим прикрытием, а с другой — обладать куда более широким диапазоном знаний и навыков, позволяющих справиться со сложными разведывательно-боевыми задачами.

Боевое крещение в Кандагаре

Первым командиром "Вымпела" стал моряк — капитан 1-го ранга Эвальд Козлов, участник штурма дворца Амина, который был удостоен звания Героя Советского Союза. Он и придумал неофициальное "морское" название для группы, которая в документах проходила как "Отдельный учебный центр КГБ СССР".

Учебно-тренировочную базу "Вымпел" получил в Балашихе — в "Старом городке", где готовились ещё кадры для войны в Испании, диверсанты из группы Павла Судоплатова и Ильи Старинова, в том числе и легендарный Николай Кузнецов.

В отряд принимали только добровольцев из числа разведчиков ВДВ, выпускников Рязанского высшего военно-десантного командного училища или бойцов отрядов спецназа КГБ.

Один из разведчиков вспоминал: "Мы прибыли в учебный центр в начале января. Морозы по ночам доходили до 30 градусов. В первый день нам выдали утеплённые комбинезоны и меховые куртки, в которых было тепло в любую погоду. На следующий день ранним утром подняли на физзарядку. Облачившись в своё меховое убранство и слегка поёживаясь спросонья, мы вышли на улицы. Там нас встретил удивлённый инструктор: "При любой погоде форма одежды для зарядки только одна — обнажённым до пояса".

Естественно, что с голым торсом на таком морозе пришлось двигаться очень интенсивно. А чтобы совсем стало тепло, под конец мы отправились на лёгкую пробежку — 10 километров. Впрочем, спустя всего две недели ежедневный бег по утрам уже не вызывал сколько-нибудь серьёзных отрицательных эмоций".

Но больше всего в "Вымпеле" налегали на иностранные языки: в "своей" стране сотрудник спецподразделения ни в коем случае не должен был "засветиться" из-за неправильного произношения. Также необходимо было свободно ориентироваться в житейских вопросах, не чувствовать себя белой вороной среди местного населения.

Но боевую обкатку первые 82 вымпеловца — такова была штатная численность нового подразделения — проходили не в Германии или в США, а всё в том же Афганистане, где они действовали под оперативными псевдонимами "Каскад-4" и "отряд "Омега" (последний насчитывал девять групп).

В начале 1982 года "Вымпел" прибыл в Кандагар, разместившись на его восточной окраине в городке. Рядом базировался спецотряд "Кобальт", тренировавший бойцов афганских отрядов МВД, военные советники, работавшие с ХАДом (афганской службой безопасности) и Царандоем (Министерством внутренних дел).

И началась повседневная и, в общем-то, рутинная работа по сбору разведданных. Все сведения, что удавалось раздобыть армейским разведчикам, концентрировались в штабе "Вымпела", где после тщательного анализа принимались решения, куда наносить бомбово-штурмовые удары или высылать спецназ для перехвата караванов.

6 июня 1982 года вымпеловцам пришлось в течение четырёх часов вести настоящий уличный бой. Дело в том, что в соседней провинции Аргандаб проводилась крупная войсковая операция, в которой вместе с советскими войсками были задействованы 2-й афганский армейский корпус и танковая бригада. В Кандагаре оставались только рота из оперативного батальона ХАДа, десяток бойцов "Кобальта" и два десятка бойцов "Вымпела".

Город же остался почти без прикрытия.

Этим и решили воспользоваться душманы, чтобы захватить или уничтожить губернатора провинции и других представителей власти. Душманов поддержали и спецподразделения пакистанской армии, переодетые в афганскую форму.

Сметая на своём пути посты афганской милиции, душманы на пикапах-тачанках с крупнокалиберными пулемётами продвигались к центру города, когда на перехват им выдвинулись вымпеловцы на бронетранспортёрах.

Но кто-то из афганских "коллег" уже сигнализировал "террористам" о движении колонны шурави.

На тесной улице старого города бэтээры попали в засаду. Бойцы спешились, укрываясь за бронёй, открыли огонь. Но вскоре боеприпасы стали заканчиваться. Часть боекомплекта находилась в бэтээрах, и, чтобы достать его, к машинам бросился Юрий Тарасов. Тогда в распоряжении спецназа были БТР-60, у которых десантные люки расположены сверху машины. Под ураганным огнём Тарасов полез в этот верхний люк. Там его и достала пуля.

Тем не менее разведчики смогли вырваться из засады, уничтожив всех душманов. Затем они прорвались к резиденции губернатора, где шёл бой с пакистанцами, которые, едва увидев выживших шурави, бежали из города.

Всего же "Каскад-4" и "Омега" провели в Афганистане более сотни боевых операций — в основном по перехвату караванов с оружием. Больше потерь в составе "Вымпела" в Афганистане не было.

Тропа Че Гевары

Действовали разведчики "Вымпела" и в других странах: в Мозамбике, Анголе, Лаосе, проходили стажировку во Вьетнаме и Никарагуа. Самой интересной оказалась командировка на Кубу в 1985 году — как думали наши разведчики, они едут учить кубинцев воевать. Но вышло ровным счётом наоборот.

Сначала в Гавану прилетели 16 бойцов. Прямо из аэропорта их привезли на какую-то виллу. В доме кондиционеры, видеомагнитофон с телевизором. Первым делом представители кубинского командования устроили товарищеский ужин. Затем вымпеловцев возили по Гаване, показывали достопримечательности.

Всё было здорово и красиво, однако никто ещё не догадывался, что это была лишь акклиматизация.

Через неделю отдыха бойцам выдали трусы цвета хаки и какие-то тапочки. И повезли под Гавану в учебный лагерь знаменитого кубинского спецназа "Чёрные осы", расположенный на "тропе Че Гевары", где команданте со своим отрядом тренировался перед выходом в Боливию.

Эта тропа представляет собой маршрут по семи холмам вокруг расположенного посередине лагеря. На всём протяжении тропы — мины-ловушки, растяжки, различные препятствия и все другие "прелести" специальных операций. Форма одежды — одни шорты и без обуви. Для полного удовольствия каждому вымпеловцу выдали металлическую болванку весом в 8 килограммов, отдалённо напоминающую автомат Калашникова. Носится железяка на обычной верёвке на шее, и снимать её нельзя. Ещё на пояс повесили и подсумок с имитацией мин.

Когда бойцы прошли "тропу Че Гевары" первый раз, в лагерь вернулись "мёртвыми".

Самое главное, чему учили их инструкторы "Чёрных ос", — это умению медленно двигаться.

Идти медленно и очень плавно и на полусогнутых ногах нужно абсолютно синхронно всей группе — след в след. Известно, что человеческий глаз воспринимает только быстрое движение. На медленное движение никто не обращает внимания. Поэтому идущие очень медленно и плавно бойцы практически сливаются с окружающей средой.

И самое главное, огромное внимание уделялось стрельбе ночью. Верно: какой смысл ходить в тир днём, если воевать придётся ночью?

После возвращения с Кубы один из бойцов, Виталий Ермаков, поспорил с командиром "Вымпела", контр-адмиралом Владимиром Хмелевым, что сможет взорвать мост, даже если его будет охранять рота — то есть сто бойцов. Командир согласился провести показательные тактико-специальные занятия и даже нашёл подходящий мост на Клязьме: вода в этом месте такая мутная, что все аквалангисты наотрез отказались входить в воду.

Выставили охрану.

И в назначенное время у одной из опор моста раздался негромкий учётный взрыв.

Оказывается, трое диверсантов, побывавших на Кубе, подплыли к мостику под водой "по-кубински" — то есть дыша через трубочки и держась за специальный плотик, который под весом пловцов также ушёл под воду, благодаря чему охрана моста не заметила его в мутной воде.

"Вымпел" против КГБ

"Вымпел" не раз принимал участие в учениях, максимально приближенных к боевым условиям.

Полковник Евгений Савинцев, командовавший в своё время Первым оперативно-боевым отделом ГСН "Вымпел", вспоминал:

— Один из наших "противников" — контрразведчик республиканского КГБ во всеуслышание заявил, что в два счёта переловит всех вымпеловцев. Что ж, думаю, попробуйте. Мы разработали операцию и провели её как по нотам. В Риге захватили важного чиновника — "секретоносителя". Тот даже сообразить ничего не успел, когда "слесари" в подъезде его захватили.

Следом диверсанты провели и полную "ликвидацию" оперативного штаба республиканского КГБ, который выдвигался на запасной командный пункт.

Ещё накануне похищения чиновника вымпеловцы выставили перед зданием КГБ Латвии своего агента, переодетого в милицейскую форму, — подобной наглости от диверсантов никто не ожидал. "Милиционер" неторопливо нёс "службу", гоняя проезжающие машины, и сообщил, что чекисты из штаба получили известие о похищении и начали покидать здание, направляясь на запасной командный пункт.

Но на дороге их уже ждала засада.

— Несколько ребят спрятались в водосток под дорогой, другие под видом рабочих подметали проезжую часть, — вспоминал полковник Савинцев. — А один, у которого вдруг открылись художественные способности, прикинулся пейзажистом. Вместо автомата, который был спрятан в высокой траве, в руках он держал кисть и усиленно водил ею по мольберту, внимательно наблюдая за обстановкой.

Когда колонна приблизилась к условленному месту, с одной стороны шоссе сработали учебные мины, а с другой стороны диверсанты открыли прицельный огонь по машинам — холостыми патронами, разумеется.

Посредник отметил, что штаб в полном составе уничтожен.

Игра с переодеванием стала фирменным почерком "Вымпела". Юрий Дроздов вспоминал, как прошла учебно-тренировочная операция по захвату цеха сборки ядерных боеприпасов в Арзамасе-16: "Предупредили местные власти, милицию, контрразведку: ждите диверсантов. Дали даже словесные портреты наших сотрудников. Несколько дивизий внутренних войск работали против вымпеловцев. Но задание было выполнено: цех захватили. Такая работа ведётся исподволь, как специалисты говорят, "волнами": первая группа приезжает только для того, чтобы подготовить тайники. Вторая разведывает обстановку, вычисляет подступы к объекту, ищет болтунов.

Были такие специалисты, что могли выпить две бутылки водки с местными бухариками, а потом работать на благо группы".

На борьбе с коза ностра

Накануне 19 августа 1991 года "Вымпел" готовился отпраздновать своё десятилетие. Ветераны подразделения вспоминали: "К юбилею готовились основательно. В подарочном альбоме, выпущенном в 1997 году, читаем: "Составили большой список приглашённых, официальную и культурную программу. Закупили всё необходимое для банкета. Пригласили киносъёмочную группу. Однако сбор на юбилей получился не по праздничному протоколу, а по боевой тревоге. Мало кто тогда понимал, что же произошло".

Весь день 19 августа бойцы смотрели "Лебединое озеро", ожидая, пока руководители отдадут им какой-либо приказ. Отсидев два дня в боевой готовности, бойцы вернулись из Кремля на базу в Балашиху.

После провала путча "Вымпел" как бы завис в воздухе. Родное ведомство отказалось от спецназа холодной войны, и диверсантов передали в Межреспубликанскую службу безопасности. Здесь вымпеловцы прославились операцией по фальшивым авизо, благодаря которой преступники не смогли получить более миллиарда рублей, и захватом с поличным итальянских валютчиков, которые намеревались запустить в нашу страну из Италии 11 миллионов фальшивых долларов.

Операция у гостиницы "Ленинградская", проведённая 6 декабря 1992 года, разрабатывалась совместно с Интерполом, сотрудники которого не имели точной информации о количестве преступников и об их вооружении. Поэтому работали на импровизации, решив брать валютчиков у входа в гостиницу. И через 5–6 секунд они уже лежали на земле или были в наручниках, доллары были у них в руках.

Произошёл только один выстрел, когда при обыске случайно сработал спусковой механизм пистолета и офицер "Вымпела" получил пулевое ранение.

В конце концов в 1993 году "Вымпел" оказался в Главном управлении охраны (ГУО), куда уже успели забрать "Альфу". Но вскоре на отряд обрушились новые испытания: октябрьские события 1993 года.

В 10 часов утра 4 октября 1993 года подразделения "Вымпел" и "Альфа" выдвинулись из Кремля, где они находились два дня, к Белому дому — в район метро "Баррикадная". Здесь к ним подъехал начальник ГУО генерал Михаил Барсуков и стал убеждать, что спецназ должен пойти к Белому дому: там, мол, гибнут случайные люди, молодые и неопытные солдаты, а профессионалы обязаны предотвратить ещё большую трагедию. Его аргументы, подкреплённые угрозой разоружить и расформировать подразделения, подействовали. Обе группы вперемежку пошли к месту боя. Но своего принципиального решения — не стрелять ни в одну из сторон — не изменили.

В качестве наказания за неповиновение президент Борис Ельцин подписал приказ о передаче "Вымпела" в состав МВД. Новое название — отряд "Вега" МВД России. После этого 278 сотрудников тут же подали рапорты об отставке, и только 57 решили всё-таки надеть милицейские погоны и постараться хоть что-то сохранить.

Возродился "Вымпел" только после начала войны в Чечне, когда сотрудники "Веги" участвовали в операции в Будённовске и в Первомайском, освобождали заложников и охотились за террористами.

Битва за Грозный

В конце лета 1996 года военные считали, что полностью контролируют Грозный. Но 6 августа в город вошли 23 боевые группы боевиков под командованием Руслана Гелаева.

В Грозном шли ожесточённые бои за каждый дом, каждую улицу. Раздробленные части федеральных войск были выбиты из города, а основные силы заблокированы в комендатурах и на блокпостах. Настоящим камнем преткновения для боевиков стало здание общежития Управления ФСБ России по Чеченской Республике.

Гелаев предложил спецназовцам "почётный плен":

— Выходите со своим табельным оружием и спокойно уходите, никто вас не тронет. Я вам обещаю!

— У нас приказ федерального командования: находиться здесь!

— А у меня приказ Басаева: взять вашу общагу. И я её возьму! Через десять минут начинаем штурм.

В назначенное время боевики пошли на штурм, обстреливая здание из гранатомётов.

Однако взять общежитие, где держали оборону десяток бойцов "Вымпела", оказалось не так-то просто. Меткие автоматные очереди уложили первую волну атакующих, заставив остальных спрятаться по всем щелям.

Волю защитников не сломил даже обстрел здания общежития из танковых орудий.

Вымпеловцы держали оборону три дня. Питьевая вода, медикаменты и запасы продовольствия практически закончились. В этой критической ситуации старший офицер майор Ромашин принял решение пробиваться тремя группами из общежития к зданию Управления ФСБ.

Прикрывая отход товарищей, в том бою погиб майор Сергей Ромашин. С пистолетом и тремя гранатами он до последнего патрона сдерживал наступление боевиков.

В сентябре 1998 года "Вега" была упразднена. Подразделению возвратили прежнее имя, и "Вымпел" стал Управлением "В" Центра специального назначения ФСБ.