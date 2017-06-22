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Опубликовано 22 июня 2017, 12:55

ЛДПР и Яровая инициируют проверку дела о "пьяном" мальчике

Заместители председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев и Ирина Яровая на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Заместители председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев и Ирина Яровая на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы намерены дать соответствующее распоряжение профильным комитетам.

Фракция ЛДПР в Госдуме намерена инициировать проверку дела о "пьяном" мальчике. С предложением выступили зампред Госдумы Игорь Лебедев и председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициативу поддержала зампред Думы от "Единой России" Ирина Яровая.

Нилов сообщил Лайфу, что сейчас готовится документ с поручением профильным комитетам, чтобы те изучили вопрос и довели информацию до депутатов.

— Этот вопрос волнует не только Балашиху, но и всю страну. Поэтому депутаты должны обладать полной информацией, так как подобные вопросы могут возникнуть на встречах с избирателями, — пояснил Ярослав Нилов.

По его словам, завтра протокольное поручение будет роздано в зале заседания Госдумы.

Напомним, жительница Балашихи сбила шестилетнего мальчика 23 апреля. Скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего под колёсами автомобиля Алёши 2,7 промилле алкоголя, что свидетельствует об очень сильном опьянении.

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Нонна Амбарцумян
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