ЛДПР и Яровая инициируют проверку дела о "пьяном" мальчике
Заместители председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев и Ирина Яровая на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутаты Госдумы намерены дать соответствующее распоряжение профильным комитетам.
Фракция ЛДПР в Госдуме намерена инициировать проверку дела о "пьяном" мальчике. С предложением выступили зампред Госдумы Игорь Лебедев и председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициативу поддержала зампред Думы от "Единой России" Ирина Яровая.
Нилов сообщил Лайфу, что сейчас готовится документ с поручением профильным комитетам, чтобы те изучили вопрос и довели информацию до депутатов.
— Этот вопрос волнует не только Балашиху, но и всю страну. Поэтому депутаты должны обладать полной информацией, так как подобные вопросы могут возникнуть на встречах с избирателями, — пояснил Ярослав Нилов.
По его словам, завтра протокольное поручение будет роздано в зале заседания Госдумы.
Напомним, жительница Балашихи сбила шестилетнего мальчика 23 апреля. Скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего под колёсами автомобиля Алёши 2,7 промилле алкоголя, что свидетельствует об очень сильном опьянении.