ЛДПР и Яровая инициируют проверку дела о "пьяном" мальчике

Депутаты Госдумы намерены дать соответствующее распоряжение профильным комитетам.

Фракция ЛДПР в Госдуме намерена инициировать проверку дела о "пьяном" мальчике. С предложением выступили зампред Госдумы Игорь Лебедев и председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициативу поддержала зампред Думы от "Единой России" Ирина Яровая.

Нилов сообщил Лайфу, что сейчас готовится документ с поручением профильным комитетам, чтобы те изучили вопрос и довели информацию до депутатов.

— Этот вопрос волнует не только Балашиху, но и всю страну. Поэтому депутаты должны обладать полной информацией, так как подобные вопросы могут возникнуть на встречах с избирателями, — пояснил Ярослав Нилов.

По его словам, завтра протокольное поручение будет роздано в зале заседания Госдумы.