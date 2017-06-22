Польша, дурная ты баба

У России с Польшей, конечно же, очень серьёзная и тяжёлая история взаимоотношений. Мы, такие-сякие, никак не можем простить пшекам их хулиганств в Кремле, союзничества со шведами и французами в войнах против нас и прочих безобразий, включая массовое убийство красноармейцев в 20-е годы прошлого века.

Поляки до сих пор дуются на нас за то, что мы их из Кремля и из страны выставили, потом обозвали царством в составе нашей империи, потом ещё присоединили к блоку социалистическому. Ну и плюс Катынь, историки спорят, но в целом превалирует точка зрения, что польские офицеры стали жертвами НКВД. Не подумайте чего такого, я не то чтобы сильно за этих офицеров переживаю, мне ближе красноармейцы, которых те же офицеры убивали на 20 лет раньше в настоящих польских концлагерях для русских военнопленных. Вдобавок поляки до сих пор обижены на то, что их пьяная делегация, представленная высшими чинами государства, отказалась от запасного аэродрома и предпочла ломать наши берёзы правительственным самолётом. Ладно, польская логика она такая, вроде женской, только ещё страшнее: сами об тумбочку ударились, а виноваты всё равно мы.

Теперь к свежим событиям, которые поляки прямо-таки приурочили к вторжению Третьего рейха в СССР. Различные либеральные дурачки рассуждают, дескать, двумя годами ранее СССР сам совместно с нацистами делил Польшу. Но тут следует внести ряд уточнений. К 17 сентября 1939 года, когда Польши уже юридически не существовало (руководство страны бежало) СССР вошёл на территории, которые Польша захватила у нас всего за 19 лет до того, как проиграла войну Германии.

То есть мы заняли те земли, которые ранее Польша у нас же и отняла совсем незаконно. Отодвинули границу, сделали для немцев путь до Москвы чуть более долгим, а Брест и вовсе практически неприступным. Так что все истории от польских политиков и "историков" о, дескать, имевшей место "советской оккупации", оставим как очередное яркое проявление их комплексов.

Перейдём к самой сути. Освобождение Польши от нацизма обошлось нашей стране более чем в 650 тысяч жизней наших солдат. Страна эта, после того как мы её освободили, не лишилась государственности, получила голос в ООН и многие-многие свободы, плюс немалые земельные приобретения за счёт побеждённой советскими войсками Германии.

Польша усердно избавляется от страшного и тоталитарного советского наследия. В основном глумясь над старыми советскими памятниками и захоронениями. Но есть же куда как более действенные способы покончить с тоталитарными язвами на теле страны. Можно закопать варшавское метро и снести там высотки, можно вернуть все земли Германии, можно отказаться от многих сотен промышленных объектов. Но от всего этого Польша отказываться почему-то не хочет. Вот поглумиться над мёртвыми — это в их стиле.

Только представьте себе дичайший визг, который поднялся бы, если бы мы начали сносить памятники полякам в России? В Катыни той же или ещё где. Этим воплем можно было бы Эверест в пыль стереть. Может быть, мы так не делаем именно потому, что бережём планету. Но, вероятнее всего, мы всё-таки можем в память и уважение мёртвых, какими бы они ни были. Польша же в память не может, у Польши истерика. Уймись уже, дурная баба, тебя больше двадцати лет назад бросили, а ты всё волосы на себе рвёшь.