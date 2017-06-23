В ГД предположили, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram, но не навсегда
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Ранее в надзорном ведомстве пригрозили мессенджеру блокировкой, если его руководство в ближайшее время не предоставит данные для включения в реестр организаторов распространения информации.
Администрация Telegram может пойти на принцип и отказаться разглашать информацию, Роскомнадзор введёт ограничения, но позже стороны мирно решат конфликт, заявил Лайфу зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
— Бизнес мессенджеров интернационален, и российский рынок — маленькая доля бизнеса. Собственники мессенджера могут и отказаться предоставлять данные. Возможно, что на какой-то период Telegram могут заблокировать, это нормальная практика. Если в стране действуют законы, все должны их соблюдать. Я думаю, что это предмет переговоров собственников с надзорными органами, я думаю, они найдут компромисс, — пояснил депутат.
Напомним, в настоящее время Роскомнадзор требует информацию о компании, которая управляет Telegram. При этом после предоставления сведений и включения мессенджера в официальный реестр администрация сервиса будет обязана хранить и выдавать по требованию переписку пользователей и криптоключи к ней.