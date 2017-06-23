В ГД предположили, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram, но не навсегда

Ранее в надзорном ведомстве пригрозили мессенджеру блокировкой, если его руководство в ближайшее время не предоставит данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Администрация Telegram может пойти на принцип и отказаться разглашать информацию, Роскомнадзор введёт ограничения, но позже стороны мирно решат конфликт, заявил Лайфу зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Бизнес мессенджеров интернационален, и российский рынок — маленькая доля бизнеса. Собственники мессенджера могут и отказаться предоставлять данные. Возможно, что на какой-то период Telegram могут заблокировать, это нормальная практика. Если в стране действуют законы, все должны их соблюдать. Я думаю, что это предмет переговоров собственников с надзорными органами, я думаю, они найдут компромисс, — пояснил депутат.