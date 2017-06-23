Сергей Миронов считает, что спирт в крови мальчика появился уже после смерти

Председатель партии "Справедливая Россия" по-прежнему не верит, что мальчик, сбитый автомобилисткой в Балашихе, действительно был пьян.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что алкоголь мог попасть в кровь сбитого в Балашихе мальчика Алёши Шимко уже после смерти.

— Мне очевидно, что ход этого дела с самого начала сопровождался массой погрешностей. Уголовное дело возбудили только после моего депутатского запроса. Исчезли записи с видеокамер, зато появились абсурдные данные экспертизы. Я по-прежнему не верю, что ребёнок был пьян, — заявил он Лайфу.

Депутат отметил, что его очень удивляют попытки очернить семью погибшего ребёнка. Миронов пояснил, что лично он верит отцу ребёнка Роману Шимко. Ранее житель Балашихи выразил надежду, что из-за неправильной экспертизы возбудят уголовное дело.

— Мы будем вместе добиваться установления истины и наказания виновных, — заверил Миронов.